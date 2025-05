Hnutí STAN se ke kauze Dozimetr postavilo ukázkově. Nechceme s ní být spojováni, říká nový místopředseda

Donedávna plnil navenek téměř neviditelnou roli náměstka na ministerstvu spravedlnosti, už pár týdnů je ale potvrzeným pražským lídrem Starostů pro sněmovní volby. A po víkendovém sněmu navíc povýšil i uvnitř stranických struktur. Nový místopředseda STAN Karel Dvořák v rozhovoru pro iROZHLAS.cz představuje témata, kterým se bude věnovat, ale vysvětluje i to, jak se dle něj hnutí vyrovnalo s kauzou Dozimetr, která se začne projednávat u soudu. Rozhovor Praha 14:09 18. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lídr pražské kandidátky hnutí STAN Karel Dvořák | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kdy vás napadlo, že byste se chtěl ve struktuře STAN posunout výš a být řadovým místopředsedou? Zatím jste totiž kandidoval jen v komunálních volbách.

Důležitým momentem byl okamžik, kdy se mi povedlo v rámci pražské organizace uspět jako lídr naší kandidátky.

Ale doufám a přál bych si, aby to bylo tak, že důvodem, proč jsem byl vybrán, je to, že už mám za sebou nějakou práci, reprezentuji nějaká témata a přináším nějaké vize k řešení problémů, které v Česku máme.

Starosty dál povede Rakušan. Na postech místopředsedů je jediná změna, Lacinu střídá Dvořák Číst článek

Pojďme konkrétně k tomu, co jsou témata a tematické oblasti, které budete mít na starosti a budete je v kampani akcentovat.

Bude jich určitě spoustu a bezpochyby se budou i vyvíjet, ale chtěl bych se věnovat tomu, co je pro mě autentické a k čemu mám co říct. Je to fungování právního státu, odolné instituce, téma lidských práv a zároveň i jasné vyjádření, že chceme, aby do budoucna justice zůstala nezávislá a právní stát nebyl ničím ohrožován.

Kauza Dozimetr

Jakožto pražský lídr se tomuto tématu v kampani nevyhnete. V červnu začíná u soudu projednávání kauzy Dozimetr a STAN je jedním ze stran či hnutí, které ta kauza před třemi lety, když vypukla, velmi výrazně ovlivnila. Byť nejste jedinou stranou, jejíž politici do ní byli zapleteni, do velké míry je s vámi spojena. Jak to budete v kampani komunikovat?

Je potřeba zdůraznit, že hnutí STAN se k tomu postavilo ukázkově. Udělali jsme maximum pro to, abychom s těmi lidmi, kteří jsou do kauzy zapleteni, nebyli spojováni, a zároveň jsme udělali i celou řadu opatření pro to, aby se to u nás v budoucnu nemohlo opakovat.

Jako jediná politická strana nebo hnutí v Česku máme funkční a existující systém ochrany oznamovatelů, tím jsme se snažili dát najevo, že se upřímně snažíme s tímto problémem vypořádat. A myslím, že se nám to povedlo.

Zároveň je to kriminální kauza, o které rozhodne nezávislý soud, tu kauzu odsuzujeme, nechceme s ní být dále spojováni a je za námi. Nejen tím, jak jsme se k ní postavili, ale i tím vším, co jsme poslední roky dělali, jsme se snažili dát najevo, že už by to pro nás téma být nemělo, a věřím, se to i podaří takhle vysvětlit voličům.

Jste pražský lídr Starostů a právě hlavní město je jedním ze čtyř největších volebních krajů. V primárkách jste ve srovnání s konkurencí vybrali sestavu spíše méně známých politických osobností. Hnutí ANO povede Karel Havlíček, Piráty dvojice Zdeněk Hřib a Olga Richterová a koalici Spolu Jana Černochová, Jiří Pospíšil, Jan Lipavský či Marek Benda. Všechno velmi známí politici. Nemůže pro vás být nedostatek celostátně známých tváří negativum? Za vámi na kandidátce bude starostka Petrovic Olga Hromasová, poslanec Jan Lacina, náměstek ministra průmyslu Štěpán Hofman, místostarosta Prahy 8 Tomáš Hřebík, vysokoškolská pedagožka Lucie Sedmihradská, poslanec a exministr Vladimír Balaš či zastupitelka Kateřina Arnotová.

Naší kandidátkou se snažíme ukázat, že máme lidi, za kterými stojí konkrétní práce, snažíme se dát najevo to, co je nám Starostům vlastní, a to je práce na komunální úrovni.

Zároveň v mé osobě i jiných lidech, jako je třeba náměstek ministra průmyslu a obchodu Štěpán Hofman nebo aktivní poslanec Jan Lacina a celá řada dalších osobností, dáváme najevo to, že přinášíme konkrétní nápady, práci a témata.

Tisková konference na republikovém sněmu hnutí STAN | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co se týče srovnání s jinými kandidátkami, jsem přesvědčený, že právě to, že máme kvalitní program a máme za sebou práci, je ta největší deviza, kterou do toho souboje dáváme. Říkáme, že nestačí jen mluvit o tom, že patříme na Západ, ale chceme pro to i něco dělat, chceme přijmout euro, chceme dávat najevo, že jsme liberální strana s jasnými hodnotami, která dbá na ochranu lidských práv a má jasnou prozápadní orientaci. Nejen ve slovech, ale i v činech.

Nový trestní zákoník

Ještě k vaší práci náměstka ministra spravedlnosti. Co z toho, co se resortu podařilo už prohnat Parlamentem, nebo co ještě má šanci do voleb projít, byste vypíchl jako největší úspěch? A možná k tomu podotázka, z čeho máte vy osobně největší radost, že se podařilo?

Asi největší radost mám z toho, jak se podařilo změnit přístup nejen veřejnosti, ale politické reprezentace i části státních institucí k tomu, jak nakládáme s oběťmi trestných činů, konkrétně třeba s oběťmi domácího a sexualizovaného násilí.

Šibeniční termín? ‚Věřím, že se to do voleb stihne. Projednám to s opozicí,‘ říká Blažek k trestní reformě Číst článek

Tam se povedlo nejen přijmout legislativní změny, ale změnit i pohled obyvatel Česka na to, jak se má přistupovat k obětem znásilnění. Jasným úspěchem v legislativní rovině je redefinice znásilnění nebo přijetí jednotné definice domácího násilí. To považuji za něco, čím se můžeme pochlubit.

I z vnitřní práce ministerstva se spousta věcí daří, byť mnoho úkolů zůstává. Přijde mi skvělé, že se nám podařilo formulovat trestní politiku poprvé v dějinách Česka.

Jen připomenu, že novela trestního zákoníku se po dlouhém vyjednávání dostala před třetí, závěrečné, sněmovní čtení a je jednou z posledních věcí, které ještě koalice může stihnout.

Ano, jsme před finálním schválením. Považuji to za velký úspěch a doufám, že se to podaří dotáhnout.

Změna trestních předpisů je téma, které bylo v Česku dlouho opomíjené. Máme strukturální problém v tom, jak trestní justice v nejširším slova smyslu funguje, máme jednu z největších vězeňských populací v Evropě, nedbáme dostatečně na prevenci, jsme neefektivní v nápravě pachatelů. To jsou témata, která se daří otvírat, posouvat, ale je potřeba říct, že máme ještě spoustu práce před sebou.

Máte i s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS) předjednáno s opozicí, že to nebudou ve Sněmovně blokovat?

Doufám, že jednání, která máme za sebou a která vede pan ministr, jsou v takovém stavu a jsou tak vedena, že nebude docházet k žádným obstrukcím. Máme za sebou tolik jednání, snažili jsme se najít kompromis a zapojit do změn i opozici. Sice to dlouho trvalo, než byl trestní zákoník předložen, ale i díky tomu má, byť na poslední chvíli, velkou šanci na to, aby prošel.