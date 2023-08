Evropské váhání STAN: část politiků chce zůstat u lidovců, vedení by rádo k liberálům. Problémem je Babiš

Třetí nejsilnější strana v Poslanecké sněmovně se zrodila z regionálního uskupení, s výhledem blížících se voleb do Evropského parlamentu přidává na proevropském důrazu. „Liberální STAN“ v něm nicméně sedí ve středo-pravicové Evropské lidové straně (EPP), nikoliv v liberální frakci Renew. Jedním z důvodů je i fakt, že do řad evropských liberálů nyní patří poslanci hnutí ANO. U Starostů nyní probíhá debata, ke komu se po eurovolbách přiklonit. Praha/Brusel 6:15 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hnutí STAN se více orientuje k liberálním hodnotám. To je patrné z deklarací předsedy Víta Rakušana, v souladu s tím je i většina členů hnutí. Ukázala to anketa webu iROZHLAS.cz, ve které redakce oslovila poslance, senátory, ministry, europoslance, hejtmany a členy předsednictva.

Čím dál tím liberálnější. STAN se pod vedením šéfa Rakušana přesunuli a ukotvili na mapě české politiky Číst článek

Kromě přízviska liberální se v odpovědích velmi často projevoval také kladný vztah k Evropské unii. Podle docenta politologie z Masarykovy univerzity Petra Kanioka se nyní STAN profiluje výraznou proevropskostí. „Řekl bych, že Starostové jsou spolu s TOP 09 nejvíce pro EU subjekt v české politice,“ popisuje.

Důraz na evropská témata se přitom objevuje nejen u čelných představitelů hnutí nebo potenciálních kandidátů do nadcházejících parlamentních voleb. Dává to tušit, že se jedná skutečně o jeden ze základních kamenů, na kterých nyní STAN staví svou identitu.

„Nutně to neodpovídá jen nadcházející kampani pro volby do Evropského parlamentu, která bude pro hnutí klíčová, protože má mnoho konkurentů ve ‚svém‘ názorovém spektru, ale také z toho důvodu, že jeho členové zastávají klíčové pozice, pro které je koordinace evropské politiky zásadní,“ upozorňuje Aleš Michal z Institutu politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Zdá se, že mezi Starosty není pochyb o tom, že se hnutí prezentuje jako proevropské. Nedořešené ale zůstává, do jaké evropské rodiny by se uskupení rádo začlenilo. Nyní je Stanislav Polčák, jediný zástupce STAN v Evropském parlamentu, zařazen do Evropské lidové strany (EPP). Oslovení politologové i zhruba polovina spolustraníků však hovoří o možné další variantě, kterou by byli evropští liberálové, tedy frakce Renew.

„Myslím, že bychom se měli poohlédnout po více liberální alternativě za EPP, svými postoji bych naše europoslance viděl spíše jako součást frakce Renew.“ Jozef Síkela (ministr průmyslu a obchodu)

„Jsem dlouhodobý zastánce toho, že do Renew bychom více ideologicky zapadali. Chápu nicméně politické důvody, které vedly k tomu, že změnu našeho působení jsme neučinili – politické frakce tvoří různé strany a lidi.“ Barbora Urbanová (poslankyně)

„Myslím, že by STAN měl patřit do Renew Europe, a že tam naopak nepatří zástupci ANO, zejména po radikalizaci ANO po prezidentské volbě. Ale nevadí mi ani příslušnost k EPP.“ Martin Exner (poslanec)

„V EPP jsem já osobně spokojená, což se projevilo i na jejich podpoře při volbách do výboru OBSE, kde jsem měla v poslancích z frakce EPP velké zastání.“ Lucie Potůčková (poslankyně)

„Naši europoslanci jsou momentálně součástí Evropské lidové strany a mělo by to tak zůstat i v příštích čtyřech pěti letech, pokud máme být strana, která hájí zájmy venkova a lidí, kteří v něm žijí.“ Martin Půta (hejtman Libereckého kraje, SLK)

„Směrováním by se nejlépe hodili do Renew Europe, přesun by jim pomohl také v odlišení se od dalších českých stran, jež jsou nyní v EPP,“ uvádí odborník na unijní instituce Kaniok. Kromě Polčáka jsou součástí evropských lidovců také politici TOP 09 Luděk Niedermayer a Jiří Pospíšil, stejně jako Michaela Šojdrová a Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

„Politikové STAN, kteří hlásají, že jsou středová liberální strana, mnohdy preferují EPP, což ale nedává vzhledem ke konzervativně středové profilaci EPP smysl,“ upozoňuje Kaniok z Masarykovy univerzity.

Babiš na konferenci národovců. Lákali na něj jako na ‚konzervativního lídra‘, proti tomu se ale vymezil Číst článek

Spojení Renew a ANO

Větší prostor deklarovanému liberalismu STAN může nabídnout Renew, alternativa v současných sedmi frakcích Evropského parlamentu. V jejích lavicích ale za Česko sedí potenciální starostovské dilema: hnutí ANO.

„Pro Renew mohou být Starostové zajímaví, protože řada jeho politiků není spokojena s tím, jak se vyvíjí pozice ANO a zejména Andreje Babiše. S nynější rétorikou se totiž ANO mnohem více blíží stranám typu Fidesz (největší strana v Maďarsku, jejím předsedou je současný premiér Viktor Orbán – pozn. red.) než kontinentálnímu pojetí liberalismu,“ všímá si Kaniok.

Naráží tím na „kauzu“ letošního jara, kdy se šéf ANO Babiš zúčastnil mezinárodní konzervativní konferenci CPAC. Ta sdružuje všemožné evropské i americké národovce a fanoušky Donalda Trumpa.

Letos se akce konala v Budapešti a hlavní hvězdou byl maďarský premiér Viktor Orbán. S projevem vystoupil i český expremiér s výrazně euroskeptickým projevem, ve kterém se opíral do legislativy, kterou „nařizuje Brusel“.

Andrej Babiš na národovecké konferenci #CPACHungary: „Potkal jsem tu mnoho přátel. Prezidentku Novak, premiéra Orbána, expremiéra Janšu i Václava Klause, který založil první opravdovou konzervativní stranu v ČR.“@iROZHLAScz — Jakub Grim (@jakub_grim) May 4, 2023

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a ANO, které v europarlamentu sedí v liberální frakci Renew, dostalo důtku a do Prahy se vydala delegace, která měla zkoumat, do jaké míry ANO skutečně reprezentuje liberální hodnoty.

Dostálová, Bžoch a Pokorná Jermanová? Nominaci za ANO do europarlamentu má i bývalá hejtmanka Číst článek

Na přesun do konzervativnějších vod upozornil iROZHLAS.cz na základě ankety mezi politiky ANO. Nedlouho poté se právě kvůli hodnotovému rozchodu s vedení hnutí rozhodly znovu nekandidovat v nadcházejících eurovolbách Dita Charanzová a Martina Dlabajová.

Hnutí ANO nyní stejně jako další subjekty nominuje možné europoslance a ladí podobu kandidátky. Jak se zdá, bude odrážet názory vedení ANO – na čele by se měla objevit exministryně Klára Dostálová, dále třeba poslanec Jaroslav Bžoch nebo bývalá hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

Strašák Babiš

Odchod z frakce Renew politici ANO neplánují. Všichni se shodli na tom, že by hnutí mělo u evropských liberálů setrvat. Což představuje problém pro hnutí STAN, které uvažuje o tom, že by se k Renew přidalo.

Starostové mluví o „politických překážkách“, za kterými se neskrývá nic jiného než obava ze sdílení europoslaneckých lavic s domácím opozičním rivalem.

Evropští liberálové odsoudili Babišovu účast na maďarské konferenci. Hnutí ANO rezoluci kritizuje Číst článek

„Dnes se právě na afiliaci (přidružení – pozn. red.) ANO k Renew projevuje ideologický posun, což nutí i vedení frakce reagovat. Pro STAN samozřejmě členství ANO v Renew je zásadní překážkou, a pokud by se mělo o nějaké spolupráci uvažovat, bylo by to se členstvím ANO ve frakci prakticky neslučitelné,“ myslí si politolog Michal.

Místopředseda STAN a možný lídr kandidátky do Evropského parlamentu Jan Farský pro iROZHLAS.cz po krátkém zaváhání uvedl, že si dokáže představit, že by jeho hnutí sdílelo frakci s ANO.

Vzápětí však dodal: „Ale oni tam nemají co dělat. Se svým přístupem vůbec neodpovídají tomu, co Renew představuje a deklaruje, je to úplně opačný pól.“

Aktuálně je v europarlamentu jediný zástupce STAN Polčák. V minulých volbách v roce 2019 do Bruselu přišel na společné kandidátce TOP 09 s podporou Zelených a menších uskupení. Polčák nyní sedí ve frakci lidové strany EPP, hnutí STAN ale není jejím členem, je k ní pouze přidružené.

„V EPP byl dlouho i Viktor Orbán, takže to také není zrovna klub svatých. Bude záviset i na tom, které subjekty po volbách vstoupí do jakých frakcí.“ Jan Farský (místopředseda STAN)

Na dotazy iROZHLAS.cz europoslanec Polčák neodpověděl. V poslední době na sebe však upozornil zejména při schvalování nařízení na obnovu přírody. Už při jeho projednávání ve výboru pro životní prostředí se vzepřel postoji frakce EPP, který byl odmítavý. Při hlasování na plénu pak zákon podpořil.

Evropský parlament dnes přijal těsnou většinou nařízení na obnovu přírody a poškozených ekosystémů s cílem navrácení přírody zpět do celé Evropy, od zemědělské půdy a moří až po lesy a městské prostředí.



Čeští europoslanci hlasovali následovně 👇 pic.twitter.com/lxDNcAo34c — Europarlament přehledně (@ep_prehledne) July 12, 2023

Lidovci vs. liberálové

Evropský parlament se může po červnových volbách zásadně proměnit. Aktuálních sedm frakcí nemusí platit a jak dávají tušit průzkumy, i jejich poměr se změní. A může se změnit i příslušnost českých europoslanců k jednotlivým politickým stranám.

Podle politologa Kanioka budou pro další vývoj určující následující měsíce, zejména pak to, jestli se v Česku rozhodne koalice Spolu pro kandidaturu do Evropského parlamentu na jedné soupisce. Samozřejmě pak bude záviset také na samotném výsledku voleb.

Z predikcí nejen domácích, ale i celoevropských vyplývá, že zřejmě dojde k posílení mandátu ANO. Naopak strany jako KDU-ČSL a TOP 09 balancují na hranici pěti procent, v posledních průzkumech i výrazně pod ní. „EPP může při případném krachu KDU a TOP 09 přijít o dvě členské strany. Pak by asi zájem EPP o STAN byl vysoký. Stejně si umím představit, že by Renew nechtělo přijít o silnou delegaci ANO,“ zamýšlí se Kaniok.

Once a month, I take a closer look at the EU polling trends to analyze what the current political mood would mean for the European Parliament election.



Here are the 5 results which surprised me the most from the POLITICO Research & Analysis Division report published today:

🧵 pic.twitter.com/SPB6hAaz4A — Cornelius Hirsch (@VollCornHirsch) August 9, 2023

Jak ukazuje anketa iROZHLAS.cz, příklon Starostů k EPP nebo Renew není jednoznačný. Zatímco zhruba polovina nevidí důvod ke změně, část straníků se kloní k evropským liberálům a předseda Rakušan uvádí, že by frakce Renew europoslancům „slušela“.

„Je vidět, že naše liberálnější křídlo jde k Renew a to konzervativnější regionální jde víc k EPP. Ale není to souboj, který by znamenal štěpení,“ vysvětluje Farský, který je pověřený přípravou eurovoleb. Podle něj se jedná o živou debatu, kterou STAN vede, před volbami ji ale zřejmě neuzavře.

Do jaké evropské frakce/strany byl měli patřit europoslanci STAN?

Odpovědi v plném znění naleznete po rozbalení jednotlivých vizitek.