Trikolóra zkolabuje na osobnosti Klause mladšího, myslí si zastupitel Hlavenka

V Česku vzniklo nové hnutí občanů Trikolóra, které založil Václav Klaus mladší. Slibuje hájit tradiční rodinu, řešit české (ne cizí) problémy a také chránit lidi, kteří pracují a platí daně. Má taková iniciativa šanci na úspěch? V Pro a Proti Českého rozhlasu Plus o tom diskutovali poslanec Jaroslav Foldyna (ČSSD) a zastupitel Jihomoravského kraje a podnikatel Jiří Hlavenka (nestraník za Stranu zelených). Pro a Proti Praha 19:31 17. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Klaus ml. | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

„Rodina a vlast, témata která představila Trikolóra, v současné době veřejnost zajímají... Takže se z toho může vyvinout zajímavá politická strana,“ odhaduje místopředseda sněmovního výboru pro obranu za ČSSD Jaroslav Foldyna.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co může nabídnout nová strana Václava Klause ml. Trikolóra? Poslechněte si Pro a proti Veroniky Sedláčkové

Podle něj je poptávka po těchto a podobných tématech velká a standardní politické strany jim nevěnují až takovou pozornost. „Je jen otázka, jak se uchopí… Ale veřejnost má definic levice a pravice po letech zklamání už plné zuby,“ uvedl.

„Každému je jedno, jestli říkáte, že SPD je extrémní pravice, nebo že Václav Klaus je konzervativní pravice,“ tvrdí Foldyna. „Lidem chybí politika zdravého, selského rozumu a kdo to dokáže pochopit, vezme si větší kus voličů. To stojí za neúspěchem stávajících politických stran. Nechávají se pořád škatulkovat a postupují ideologicky,“ myslí si poslanec ČSSD.

Pohled SPD Tomia Okamury a Trikolóry (na vlast a národní zájmy) považuje za velmi podobný. „Prosazování národních zájmů není sprosté slovo... 68 % zákonů, které sněmovna přijímá, jsou jen implementace unijních směrnic. My ale nedostatečně zohledňujeme postoje a zájmy ČR.“

„Nechtěl bych osočovat Evropskou unii, ale chci soudit českou politickou reprezentaci. Mou snahou není kritika EU a cíl vystoupit z Unie. Ale v rámci ní prosadit národní zájmy Česka. Samozřejmě, že ve spolupráci s dalšími zeměmi,“ doplňuje Foldyna.

Hlavenka: Projekt zkolabuje

„Tolik voličstva Trikolóry u nás není. Projekt podle mne zkolabuje na osobnosti Václava Klause mladšího,“ hodnotí výhledy nového hnutí zastupitel Jihomoravského kraje a podnikatel Jiří Hlavenka (nestraník za Stranu zelených).

Sám prý věří, že v politice je zásadní autentičnost. „Jak zakladatel strany hovoří, tak má také konat. A zejména od Václava Klause, kterému se podařilo rozvrátit už dvě vlastní rodiny, jsou řeči o tradiční rodině naprosto kuriózní.“

„Klaus ml. je vzdělaný člověk, vysoký manažer soukromého elitního gymnázia, který létá po světě a ví, jak funguje. Takže nějaké vzývání vlasti je naprosto licoměrné. Staví své hnutí jako marketingový projekt. Takže Trikolóra není žádná autentická strana, ale jen pokus přinést na trh jakousi novou sladkou tyčinku, která by se lidem líbila. “ Jiří Hlavenka (nestraník za SZ)

Zastupitel vnímá národovectví jako obchodování se strachem. „Pokud někdo dobře uchopí otázku tzv. vlasti a vyvolá pocit strachu a ohrožení, tedy že nám někdo hrozí sebrat naši krásnou vlast, tak asi uspět může. Ale o to se snaží už deset let Tomio Okamura a jeho úspěch extra valný není. Lidé nejsou hloupí… Vlast nám nikdo nebere, proto moc nevěřím, že na to budou lidé slyšet.“

„Podobné projekty většinou ztroskotají na sebestřednosti hlavních představitelů. Chtějí vše ovládat a všechno mít. V tomto se spolupráce Klause s Okamurou vylučuje,“ upozorňuje závěrem Jiří Hlavenka.

Celé Pro a proti si poslechněte v audiozáznamu pořadu.