Nešli na test, přesto dostali SMS, že jsou pozitivní. ‚Je to absolutní nesmysl,‘ řekla o hoaxu Jágrová

Lidé se šli nechat otestovat na koronavirus, zaregistrovali se, ale nechtělo se jim čekat hodiny v dlouhé frontě, tak odešli domů. Pak jim i tak přišla SMS nebo jim někdo volal, že jsou covid pozitivní.

V posledních týdnech se vyrojily možná stovky těchto nepravdivých příběhů – neboli hoaxů, které spojuje hned několik logických chyb.

Jak například uvádí server Manipulátoři.cz, registrace probíhá až těsně před testováním. Hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová takové případy po dotazu serveru iROZHLAS.cz označila za absolutně nereálné. Tento hoax se šířil i na Slovensku, kde se nakonec sama autorka za šíření lži omluvila a kde na falešnou zprávu upozorňuje i tamní policie. Praha 7:46 1. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se šli nechat otestovat, zaregistrovali se, ale nechtělo se jim čekat v dlouhé frontě, tak odešli domů. Pak jim ale přišla SMS nebo jim někdo volal, že jsou covid pozitivní. Tento příběh má ale několik logických chyb (ilustrační foto) | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„To takhle jednou ráno vstanete, je vám trochu blbě, škrábe vás v krku a máte zvýšenku. Pod tlakem médií a zblblého okolí se rozhodnete, že se necháte otestovat. Dojdete na odběrné místo, zaregistrujete se a stoupnete si do fronty. Po hodině čekání a nedozírném jeho konci, si řeknete, že už vám vlastně blbě vůbec není a jdete domů. Za dva dny vám zavolají z hygieny, že jste pozitivní. Vy na to, že jste na test ale nedošli. Načež hygiena prohlásí, ale nám tady vyšlo, že jste pozitivní...,“ koluje příběh s podobným scénářem v různých variantách po sociálních sítích.

Většinou ale autor příspěvku píše o někom jiném, kdo takovou zkušenost má: „Moje mamka je praktická lékařka. Když někdo volá, že má třeba jen rýmu nebo trochu kašle, musí ho poslat na test. To se stalo i v případě dvou manželů.“ Jindy jde o kamaráda, který má kamaráda, kterému se něco takového stalo. Případně kolegu z práce od přítelkyně a podobně.

Server Manipulátoři.cz, který ověřuje a odhaluje hoaxy, proto žádal autory příspěvků o nějaké důkazy, nejlépe SMS, kterou laboratoře posílají. V ní by totiž bylo číslo testu nebo jméno laboratoře, ve které mělo dojít k údajnému testu. Nikdo ji ale neposkytl a v některých případech příspěvek později autor vymazal. Bez úspěchu dopadly i snahy serveru iROZHLAS.cz o dohledání původního zdroje této informace.

Celý příběh má navíc řadu logických chyb. Pokud je někdo poslán na test a využije rezervační systém nemocnice, čekací doba je obvykle krátká, maximálně se pohybuje kolem hodiny. Některé nemocnice právě z toho důvodu, aby se netvořily dlouhé fronty, netestují lidi, kteří přijdou bez registrace do rezervačního systému.

A co lidé, kteří přijdou na test bez předchozí rezervace, mají žádanku, nenechají si udělat výtěr a zase odejdou? „Je to absolutní nesmysl, protože jestliže čekáte ve frontě, tak se registrujete, až na vás přijde řada. V tu dobu tam máte většinou vytvořenou žádanku. Žádanku vám zadal praktický lékař, u kterého jste registrován, nebo hygienická stanice. K té žádance se musí přidat výtěr. Bez toho se materiál nedokáže zpracovat. Pokud se k žádance nepřidá výtěr, tak tam ta žádanka ve virtuálním prostoru visí a nějak se s ní nemanipuluje. Není vůbec reálné, aby došlo k něčemu takovému,“ popsala serveru iROZHLAS.cz hlavní pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Připouští sice, že k chybě může dojít, ale pak by „musel někde výtěr chybět“. „Není možné, aby tam bylo stejné množství výtěrů. Musel by se posunout o zkumavku nebo se splést, ale je to velmi nepravděpodobné, protože když přijdete na řadu, tak zadáte jméno, k jménu zadáte výtěr, takže i kdyby přišel někdo jiný, tak zadá svoje jméno, nezadá jméno člověka, který stál před ním, protože ho v životě neviděl. K chybě může dojít vždycky všude, ale takovým způsobem k nějakému omylu nemůže dojít. To je nesmysl,“ dodala Jágrová.

Před podobným hoaxem varuje i slovenská policie, která o nepravdivých zprávách informuje na svých facebookových stránkách. V tomto případě mělo jít o kamarádčinu kolegyni, která se nedostavila na test, a přesto jí přišel pozitivní výsledek.

„Autorka hoaxu svůj status sice stáhla, ale jako screenshot se šířil v jiných skupinách. Autorka proaktivně sama kontaktovala policejní stránku, které se omluvila za svůj čin,“ informovala slovenská policie na facebooku.

Česká policie se tímto hoaxem zatím nezabývá. „Na Policii ČR se do současné chvíle neobrátil nikdo s podáním trestního oznámení,“ řekla redakci mluvčí policejního prezídia Hana Rubášová.

Poplašná zpráva není ani v hledáčku Centra proti terorismu a hybridním hrozbám. „Centrum sleduje pouze ty dezinformační kauzy, které spadají do působnosti ministerstva vnitra, tedy které se týkají vnitřní bezpečnosti,“ popsal mluvčí ministerstva vnitra Jiří Korbel s tím, že centrum přehled nejvýznamnějších dezinformačních témat zveřejňuje na svých stránkách.