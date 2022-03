OVĚŘOVNA: Vyhazují ukrajinští uprchlíci darované jídlo? Nesmysl, vyvracejí hasiči i sociální služby

Sociální sítě a diskuzní fóra na internetu jsou plná informací, které se týkají ukrajinských uprchlíků v Česku. Ovšem zdaleka ne všechno – včetně třeba i „očitých svědectví“ kamarádů nebo známých – je pravdivé. Třeba ty, které se týkají údajného plýtvání darovaným jídlem. Server iROZHLAS.cz a Radiožurnál spouštějí opět seriál Ověřovna!, kde šířené hoaxy a dezinformace prověřujeme a v kontextu vysvětlujeme. Ověřovna Praha 7:00 25. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fotografie údajně vyhozených potravin ukrajinskými uprchlíky. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, jde o nepravdivou informaci | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Na sociálních sítích se objevují fotografie skládek a kontejnerů s vyhozeným jídlem. V příspěvcích se pak odkazuje na očitá svědectví lidí, kteří „odhalují pravdu o tom, jak se plýtvá potravinami a materiální pomocí pro Ukrajinu a ukrajinské uprchlíky“.

„Jak si naši milí UKRAJINCI váží jídla po příjezdu do Prahy-po cestě plné utrpení a strádání!!!“ napsal na sociální síti Facebook Jan Gara. K příspěvku připojil sérií tří fotografií kontejnerů, ve kterých je vyhozeno velké množství baleného jídla – takzvaných hotovek.

Příspěvek Jana Gary – počty sdílení do doby, než profil uzamkl, výrazně narostly | Zdroj: Reprofoto Manipulátoři

Informace se snažil ověřit server Manipulátoři.cz. Ten přišel s tvrzením, že nejde o kontejnery v Kongresovém centru v Praze, jak tvrdil příspěvek, ale o vyhozené potraviny ze skladu společnosti Rohlik.cz. To ale jeho mluvčí Lutfia Volfová na dotaz serveru iROZHLAS.cz popřela.

Informace z příspěvku vyvrátil na sociálních sítích i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) s tím, že takové potraviny se v kongresovém centru uprchlíkům vůbec nepodávají.

V tuto chvíli už je příspěvek nedostupný, Jan Gara si profil uzamkl. Ještě před tím ale stihly fotografie s textem sdílet tisíce lidí, což ostatně dokazuje printscreen příspěvku. I kvůli tomu šíření tohoto hoaxu pokračuje i nadále.

A to například na facebookovém profilu Marcely V., která fotografie s prakticky totožným textem sdílela ve středu. „Palác kultury-Praha!!! 9.3.2022 - je vidět, jak ukrajinští uprchlíci jsou vděčni za jídlo, které jim bylo poskytnuto po cestě plné utrpení a strádání! ??? Jak si naši milí UKRAJINCI váží jídla po příjezdu do Prahy-po cestě plné utrpení a strádání!!!“ napsala s tím, že „to už tady bylo, něco podobného, po velké pomoci uprchlíkům z Arábie“.

Příspěvek Marcely V. Je možné si všímat třeba i podobnosti ve formě psaní příspěvku | Zdroj: Facebook

‚To zcela vylučuji‘

Provoz pražského asistenčního centra pro uprchlíky v Kongresovém centru zajišťují pražští hasiči. Jak serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu potvrdil jejich mluvčí Martin Kavka, příspěvky obviňující Ukrajince z plýtvání jídlem jsou smyšlené.

„Co se týká krabic u kontejnerů, tak to zcela vylučuji. Uprchlíci totiž nedostávají celé pizzy, celé krabice a celá hotová jídla. Navíc vůbec nemají k těm kontejnerům přístup, takže opravdu neplýtvají jídlem, dostávají tak akorát. Jsou rádi za pomoc a spíše mají tendence si potraviny sami platit, kupovat. My jim to samozřejmě v tuto chvíli nabízíme zadarmo,“ vysvětluje Kavka.

Mluvčí přibližuje, že uprchlíci mají v pražském Kongresovém centru k dispozici pouze jednoduchá jídla, jako například bagety, toasty, sušenky, zalévací polévky nebo třeba přesnídávky pro děti. Takzvané hotovky, které jsou zachycené na některých fotografiích z příspěvků ze sociálních sítích, dostávají pouze pracovníci, kteří zajišťují provoz Kongresového centra.

„Pracuje tady spousta dobrovolníků, policistů, hasičů a pro ně musíme také zajistit stravování. To nám pomáhá řešit magistrát pomocí takzvaných hotovek, které si tady ohříváme v mikrovlnce. Ale to je opravdu jen pro ty, kteří tady pracují. Uprchlíci dostávají pouze základní sandwiche, pití, sušenky...“ doplňuje Kavka a zdůrazňuje: „Nezaznamenali jsme tady žádné plýtvání, nebo že by si lidé vynášeli nějaké tašky s jídlem, které by pak vyhazovali před Kongresovým centrem. To určitě ne.“

Není to pravda

Narativ o plýtvání potravinami odmítají také organizace, které potravinovou a materiální pomoc pro uprchlíky zajišťují ve svých vlastních zařízeních po celé republice.

„Z naší zkušenosti, máme 15 dobrovolnických center po republice, nemáme žádné informace, že by uživatelé pomoci takto plýtvali s nabízeným potravinovým balíčkem. Kdyby k podobným případům docházelo, tak bych tyto informace z naší sítě dobrovolnických center určitě měl,“ řekl serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu Petr Adamus z organizace ADRA.

Podle mluvčí Charity Česká republika Simony Cigánkové je důležité si uvědomit, že na fotografiích opravdu není vyfocený žádný Ukrajinec, který by jídlo vyhazoval. Jak dodává, v zařízeních Charity se s podobnou praxí nesetkává.

„Snažíme se jim (ukrajinským uprchlíkům v Česku, pozn. red.) zajistit ubytování s možností vlastního vaření. Pokud to zatím není možné, tak jedí pokrmy dodávané různými vývařovnami. Kvalita jídla se různí, takže se může stát, že dodané hotové jídlo všichni nutně nedojedí. Copak my všechno vždycky dojíme? Takže buďme prosím rozumní a nenechávejme se ovlivnit prokremelskými nenávistnými trolly,“ reagovala na příspěvky Cigánková.

A podobně se na situaci dívá i ředitel Armády spásy Jan František Krupa. Ani v zařízeních jeho organizace k plýtvání potravinami pro uprchlíky nedochází. „Nemám tady žádnou takovou zprávu. Ještě jsem před pár minutami obvolával vedoucí středisek, kteří působí v přímé péči. A opravdu se to neděje,“ odpověděl serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu.

Doplnil, že v době sociálních sítí, kdy si lidé mohou šířit prakticky jakékoliv informace, je podle něj nutné na podobná tvrzení „okamžitě nenaskakovat“.