Lidé vzali hobbymarkety útokem, bude asi potřeba zavést další opatření, říká Prymula

Otevření hobbymarketů obhajoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), ten uvedl pro Radiožurnál už dříve jako důvod pro jejich otevření to, že jsou „vzdušné, prostorné a mají vysoké stropy”.

Ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) ohledně otevření hobbymarketů připustil, že zpětně již nikdo nezjistí, zda se jednalo o správné rozhodnutí. Dodal ale, že pokud by hobbymarkety nechali zavřené, mohlo by se dvakrát tolik lidí nahrnout do parků.