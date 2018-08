Bez jediného kandidáta. Nejméně v 17 českých obcích v říjnu nebudou komunální volby

Nejméně v 17 obcích v Česku se v říjnu neuskuteční komunální volby. Vyplývá to z informací, které si Radiožurnál vyžádal na jednotlivých krajských a městských úřadech. Místním se nepodařilo sestavit ani jednu úplnou kandidátku. Týká se to třeba Vísky u Jevíčka na Svitavsku, Hodějic na Vyškovsku nebo Děkova na Rakovnicku. Hodějovice (Vyškovsko) 19:45 18. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volby (ilustrační foto) | Foto: David W. Černý | Zdroj: Reuters

„V obcích, kde nebudou probíhat komunální volby, budou jmenováni správci z řad zaměstnanců ministerstva vnitra a ministr vnitra vyhlásí dodatečné volby, které se budou konat na počátku roku 2019,“ popsala mluvčí středočeského kraje Helena Frintová.

V předchozích komunálních volbách v roce 2014 řešilo stejný problém třináct obcí.

Situace v Hodějicích

Jednou z obcí, kde letos volby nebudou jsou Hodějice na Vyškovsku. Nepodařilo se tam sestavit ani jednu kandidátní listinu. Jihomoravskou obec se skoro 850 obyvateli proto bude až do dodatečných voleb řídit správce určený ministerstvem vnitra. V Hodějicích přitom kvete společenský život a funguje několik spolků. Do politiky se ale nikomu nechce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž z Hodějic.

Monika Zápotočná je starostkou hodějického Sokola. „Snažíme se, děláme kulturní a společenské akce, sportovní akce i hody, ty nás čekají za 14 dní,“ popisuje Českému rozhlasu Brno. Obec se podle ní o veřejné majetky stará velmi dobře. „Bez obce si to vůbec nedovedu představit,“ říká.

To, že Hodějice nebudou mít vedení, podle ní bude mít fatální následky. „Tak velká obec bez zastupitelstva a starosty, to prostě nejde,“ pokračuje.

Obavy Sokolů nesdílí Drahomíra Kolečková, která vede místní dobrovolné hasiče. „Musíme si nějak poradit. Půl roku budeme v provizoriu a pak se to rozjede naplno, ne? Ti noví zvolení…“ říká. Sama o kandidaturu nemá zájem. „V mých letech? Neblázněte, to je pro mladé,“ dodává.

‚Mě nezvolí‘

„Jenomže mladí na to kašlou a řídí to tady ti staří, to je ten problém. Mě právě ti staří nezvolí,“ komentuje syn paní Kolečkové, Jiří Kolečko.

Současný nezávislý starosta Jiří Florian vedl Hodějice tři volební období, teď si hledá zaměstnání.

„Po oficiálním vyhlášení výsledků voleb bude určen správce z ministerstva vnitra. Já mu předám veškerou dokumentaci zaměstnance, úřad jako takový a do konce roku se pojede podle rozpočtu. Po novém roce správce bude hradit jen nejnutnější výdaje, bude vyhlášené další kolo voleb a do toho se mohou přihlásit ti kandidáti, kteří teď mají nejvíc řečí, ať si to zkusí zas někdo jiný,“ říká starosta.

Ze stejného důvodu jako v Hodějicích se volby na jihu Moravy nebudou konat ještě ve Dlouhé Lhotě a v Lipovci na Blanensku.