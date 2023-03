,Vysoká škola. Nízká mzda?‘ Třináct fakult českých univerzit protestuje proti nízkým platům vyučujících

Protest ráno zahájila série workshopů a přednášek. Zájemci mohli navštívit minikurzy jazyků, na výběr jich byly skoro dvě desítky, od arabštiny, přes indonéštinu, romštinu až po irštinu.

Podle jedné z organizátorek akce Petry Johany Poncarové z Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy je cílem, aby s lidé uvědomili, že filozofické fakulty nejsou zbytečné a jejich obory jsou pro společnost užitečné.

Odpolední přednášky v aule fakulty se proto zaměřily třeba na to, jak se poznatky o fonetice – vědě o řečové komunikaci – uplatňují v moderní kriminalistice, nebo jak pomáhají ukrajinisté v souvislosti s konfliktem na Ukrajině.

„Dnešní protest je adresovaný hlavně vládě a ministerstvu školství. Žádáme zároveň o jednorázový příspěvek, který by vyřešil tu momentální krizovou situaci a taky o dlouhodobou nápravu a systémové řešení tohoto podfinancování,“ vysvětluje Poncarová.

Požadavky akademiků

Akademici požadují víc peněz pro univerzity ze státního rozpočtu a taky zrovnoprávnění tarifů mezd mezi jednotlivými obory na vysokých školách.

Asociace děkanů filozofických fakult vyčíslila, že rozpočty univerzit letos potřebují přes miliardu korun, aby se situace stabilizovala.

„V současné chvíli má odborný asistent základní tabulkový plat 32 400 korun hrubého. To je něco, co nepostačí ani na důstojný život zejména v hlavním městě,“ říká předseda Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Ondřej Švec.

Podle Švece na tom nejsou lépe ani docenti nebo třeba profesoři, kteří mnohdy berou necelých 38 tisíc korun hrubého měsíčně.

Podle akademických pracovníků je zároveň potřeba změnit systém rozdělování peněz na vzdělávání. Stát podle nich dlouhodobě podceňuje financování vysokých škol a v posledních letech se věnoval spíš platům učitelů na základních a středních školách.

Hodina pravdy

Kdo přeloží seriál?

Pohled studujících v Praze nabídl happening na náměstí Jana Palacha před budovou filozofické fakulty. Transparenty hlásaly hesla jako „Doktorát je taky práce“ nebo „Kdo vám přeloží druhou sérií Squid Game?“. Jde o populární jihokorejský seriál, česky nazvaný Hra na oliheň. Stánek zde měl i obor Sociální práce.

„Čísla lidí, kteří jsou bez domova, závislí na drogách nebo duševně nemocní, se stále zvedají. To je přesně něco, co řeší sociální pracovníci. Myslím si, že tento obor je na vzestupu a že je potřeba ho rozvíjet a ne udupávat do země. Našemu oboru dokonce hrozí zrušení,“ popisuje studentka Jana Krejčí.

Práce a rodina

Pro spoustu studentů totiž finanční podhodnocení akademických pozic představuje „stopku“ vědecké kariéry.

„Doktorandská stipendia, zejména na filozofické fakultě, jsou dnes ve stavu, kdy z nich není možné důstojně vyžít. V mém věku už je potřeba přemýšlet také nad budoucností, potažmo rodinou. A to jsou věci, které se momentálně úplně neslučují,“ dodává Monika Kašparová, studentka magisterského studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Odpoledne se pochod nespokojených akademiků vydal k soše Tomáše Garriguea Masaryka na Hradčanském náměstí v Praze.

„Jako cíl jsme si ho zvolili proto, že Masaryk byl filozof a sociolog. Přímo na Filozofické fakultě sám vyučoval, byl učitelem dalších významných osobností včetně Karla Čapka, takže se věnoval řadě oborů jimiž se zabýváme i my a právě proto se k němu chceme vztáhnout,“ říká Poncarová.

Nekonečná námaha

Burácející protestní průvod v čele symbolicky tlačil „Sisyfův balvan“. Protestující se jím na cestě přes Čechův most a kolem Úřadu vlády snažili metaforicky vyobrazit námahu, která je provází ve snaze o kultivaci vědomí.

Kromě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se k protestu v Praze přidaly taky Fakulta humanitních studií, Evangelická teologická, Pedagogická a Právnická fakulta.

Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) označil financování vysokých škol za dlouhodobě zanedbané. Dodává ale, že ke zlepšení financování vysokých škol musí přispět například lepším nakládáním s prostředky státu taky samy vysoké školy.

Rozpočet vysokých škol by se podle ministerstva školství mohl letos navýšit o 900 milionů. Univerzity ale požadují skoro miliardu a půl.