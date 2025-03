Hodit někomu drogu do pití? Zkušenost s drink spikingem má třetina lidí, většinou jsou oběťmi ženy

Drink spiking tedy o to, že někdo nasype třeba v baru, klubu nebo při domácím mejdanu někomu druhému, nejčastěji třeba drogu do pití. Tím ho otupí a může si ho například záměrně připravit jako oběť sexuálního útoku. V Česku statistiky na téma drink spikigu neexistovaly, ovšem spolek Beat Sexism na to zaměřil svou studii. Co ukázala, popsala pro Radiožurnál provozní ředitelka spolku Veronika Šimková. Rozhovor Praha 14:54 18. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Česku dosud příliš nepopsaný fenomén drink spikingu popisuje studie spolku Beat Sexism | Zdroj: Pixabay | CC0 1.0,©

Co vás k té studii vedlo?

My jsme chtěli udělat tento průzkum, zejména kvůli tomu, že jsme měli v našem týmu i v organizaci některé osobní zkušenosti. Čím více jsme o nich mluvili i s dalšími lidmi, tak jsme začali zjišťovat, že drink spiking je takové veřejné tajemství. Každý asi někdy slyšel takovou tu hlášku „Hlídejte si pití“. Potom jsme poprvé v roce 2021 začali sbírat skryté příběhy spojené s tímto fenoménem.

Taky na sociálních sítích, které nám ukázaly, jak hrozné dopady mohou mít. Když jsme chtěli zjistit nějaká větší koherentní data, jak na tom jsme v kontextu České republiky, nemohli jsme žádnou takovou studii najít. Přišli jsme na to, že tento fenomén není vůbec v České republice nijak monitorován a vlastně není ani nijak legislativně ukotven.

Takže jste si tu studii nechali udělat sami, s jakým výsledkem?

Naše studie je zatím pouze exploratorní, protože jsme ji šířili primárně v Praze. To ještě není zobecnitelný celorepublikový výzkum, nicméně už teď říká, že tento fenomén je prezenční v České republice. Pokud bych měla shrnout nejdůležitější, co nám z toho vyšlo, tak studie potvrzuje přítomnost tohoto fenoménu minimálně v řádu stovek případů. Podle našeho provedeného šetření každý třetí respondent naší studie má osobní zkušenost s drink spikingem.

To je 336 respondentů a 91 procent z toho jsou ženy. Nejvíce zkušeností s drink spikingem mají lidé ve věku 19–24 let. Ve věkové skupině 16-18 let drink spiking zažilo 33 procent respondentů. Místy incidentu jsou nejčastěji bary, kluby a hospody, ale mohou to být i soukromé večírky.

Ukazuje se, že drink spiking se děje i ve skupině a větších skupinách přátel. Právě 64,6 procenta obětí se nacházelo v nějaké větší skupině. Bohužel přetrvávajícím problémem je to, že většina případů zůstává neohlášena a oběti hledají podporu spíše u blízkých než u policie nebo odborníků. To je i důvod, proč ta data doteď nešla pořádně zjistit.

K těm číslům, která říkáte, ještě dodejme, že vašeho výzkumu se účastnila více než tisícovka respondentů. Důležitá je i forma sběru dat - jak jste je sbírali?

Jak už jsem říkala, měli jsme kvalitativní dotazníkové šetření online, které bylo šířeno primárně v Praze. Bylo distribuováno online na sítích, ale i offline v rámci plakátů s QR kódem, které odkazovaly na tento dotazník, který byl umístěn na univerzitách a v nočních podnicích.

Cílem bylo zmapovat osobní zprostředkované zkušenosti s drink spikingem mezi mladými dospělými zhruba mezi 18 a 40 lety. Především mezi studentstvem a návštěvnictvem nočních podniků. Jakožto podle naší hypotézy pravděpodobně nejvíce zranitelnými a vystavenými skupinami rizikům tohoto jevu.

Vy jste zmínila tu klíčovou větu, která by nás měla chránit. Tedy hlídejte si pití, aby vám tam někdo nehodil drogu nebo z nealka neudělal alko. Dá se proti tomu dělat ještě něco dalšího?

Určitě, chtěli bychom kromě těchto konkrétních kroků přijít s nějakou systémovou iniciativou přímo pro ohrožené. Máme skvělý příklad ve Velké Británii, kde je drink spiking rozšířený a je řešen i v rámci státu. Tam přímo definují drink spiking jako trestný čin, což potom pomáhá obětem se lépe dovolat spravedlnosti. Jsou tam školeny bary a personál baru, jak v takové situaci zasáhnout. Policie má speciální metodiky, jak se v takových případech zachovat, to je něco co v Česku chybí.

Tohle úterý v 11 hodin pořádáme s Úřadem vlády České republiky a dalšími důležitými stakeholdery, jako zmocněnkyně pro lidská práva, další organizace, která pomáhá obětem sexuálního a domácího násilí a se zástupci policejního prezidia setkání s médii, kde to téma poprvé otevřeme (rozhovor vznikl ještě před touto tiskovou konferencí, pozn. red.). Budeme diskutovat další možné systémové kroky, abychom vytvořili nějaký systém osvěty a prevence.