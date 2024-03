‚Hodně muziky za málo peněz.‘ Češi dodali na Ukrajinu tisíc protitankových střel

Tisíc protitankových střel, takzvaných RPG z České republiky dostali darem vojáci 41. mechanizované brigády ukrajinské armády. Zbraně stály 23 milionů korun a složilo se ně přes šest tisíc drobných dárců ve veřejné sbírce Dárek pro Putina. 41. mechanizovaná brigáda brání pozice u Kupjansku, což je asi hodinu jízdy od Charkova, a přímo tam je doručil český spolek Team4Ukraine. Celá příprava trvala několik měsíců, zbraně už ale vojáci používají. Praha/Kyjev 7:00 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jedna protitanková střela stojí 23 tisíc korun. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Ve spolupráci s ukrajinskou stranou jsme rakety dopravili až k jednotce a nyní už slouží k obraně jejich úseku fronty a doufáme, že zachrání mnoho životů ukrajinských obránců,“ potvrzuje doručení kamionu se zbraněmi místopředseda Team4Ukraine Jan Heřmánek, který s kolegy vedl papírovou válku a vyřizoval povolení.

Podle Martina Ondráčka z iniciativy Dárek pro Putina protitankové střely vyrobila renomovaná česká zbrojovka. „RPG znamená reaktivní protitankové granáty, také se říká bezzákluzová ruční zbraň, a český výrobce je dodává na Ukrajinu dlouhodobě, mají tam dobrý zvuk. Při dostřelu 300 metrů prorazí pancíř o tloušťce 30 centimetrů.“

Jedna protitanková střela stojí 23 tisíc korun a podle Martina Ondráčka je to velmi levný způsob, jak se mohou Ukrajinci bránit proti velmi drahým ruským tankům. „Je to hodně muziky za relativně málo peněz. I kdyby z těch tisíce střel trefili Ukrajinci každou desátou, tak je to sto zlikvidovaných tanků nebo jiných obrněnců. Myslím, že naši dárci můžou mít hřejivý pocit, že se jejich peníze promění ve zničenou ruskou techniku.“

„Zbraně z veřejné sbírky dostávají Ukrajinci v době, kdy český stát organizuje mezinárodní sbírku na milion kusů nábojů pro ukrajinská děla a tanky,“ říká Jan Heřmánek z Team4Ukraine a vyzdvihuje pomoc drobných českých dárců. „Nejenom stát tvrdě pracuje na pomoci napadené zemi, ale i občanská společnost rozhodně nezaostává a dělá také divy.“