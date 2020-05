Průzkum: vláda si za počínání během koronakrize vysloužila 2-, nejhorší známku dostala za zásobování

Vláda zvládla koronavirou krizi na dva minus. Právě tak lidé ohodnotili práci kabientu premiéra Andreje Babiše (ANO) v exkluzivním průzkumu společnosti Median pro Český rozhlas. Nejlepší známku dostala koaliční vláda ANO a ČSSD za rychlost a razantnost přijatých opatření, nejhorší naopak za nákup a zásobování ochrannými pomůckami. Exkluzivně Praha 6:04 26. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle průzkumu společnosti Median hodnotili lidé kabinet za řízení země v době koronavirové krize známkou dva minus (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Babiš práci vlády v době pandemie opakovaně hájí. „Nejsem si vědom toho, že bychom udělali nějakou chybu. Myslím, že vláda udělala maximum a má jasný výsledek,“ prohlásil koncem dubna.

Průměrná známka na stupnici od jedničky do pětky, kterou by lidé kabinetu za řízení země v době koronavirové krize dali, je 2,57.

Jedničku nebo dvojku by koaliční vláda dostala od 51 % dotázaných. V průzkumu společnosti Median ji výrazně lépe hodnotí voliči ANO, KSČM, prezidenta Miloše Zemana a senioři.

„V době jakéhokoliv nebezpečí a ohrožení chtějí lidé mít nějaké vedení, směřování. U té strategie, která tady byla u nás zavedena, že velmi rychle došlo k omezení sociálních interakcí, a v důsledku toho se v podstatě ta krize u nás nerozvinula, je obecné převládající mínění, že ten postup byl správný,“ říká pro Radiožurnál ředitel Medianu Přemysl Čech.

Nejlépe lidé hodnotili rychlost a razantnost přijímaných opatření, a to známkou v průměru 2,15. Hned potom následuje komunikace a vysvětlování kroků veřejnosti. Obranu ekonomických zájmů obyvatel pak lidé v průzkumu oznámkovali trojkou.

Nákup ochranných pomůcek

Nejhůř dopadl nákup a zásobování ochrannými pomůckami. Tady byla průměrná známka 3,34.

Převážně kladně hodnotili vládní kroky také lidé oslovení Radiožurnálem v jednom z pražských parků. „S těmi rouškami se jim to vymklo. Přišlo to opravdu rychle,“ řekla jedna z respondentek.

„Dobře to zvládli skrze opatření, která zabránila rozšíření nemoci u nás, ale nelíbilo se mi, že vláda nepodpořila české firmy,“ upřesnil další z dotázaných. „Hodnotím je za dva, protože udělali spoustu zbytečných rozhodnutí. V postupném zavírání měli velký zmatek,“ dodala respondentka.

Komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana výsledky průzkumu společnosti Median nepřekvapily.

„Průzkum podle očekávání potvrdil, že vláda pandemii zvládla dobře, nejenom co se týká těch opatření, ale i co se týká komunikace s veřejností, byť někdy to tak nepůsobilo. Mohl vznikat dojem určité chaotičnosti a také toho, že někteří politici úplně přesně nevědí, co dělají, co by dělat měli, ale na veřejnosti se to nijak neprojevilo, alespoň podle tohoto průzkumu,“ řekl.

Průzkumu se 20. a 21. května zúčastnilo 1007 respondentů starších 18 let.