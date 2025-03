Hodnoty benzenu se zvýšily až tento týden, proto mě požádali o vyhlášení stavu nebezpečí, říká Okleštěk

V Hustopečích nad Bečvou před měsícem vykolejil vlak převážející přes tisíc tun benzenu. Toxická látka se dál šíří půdou, inspekce ji našla ve studni v chatové oblasti. „Dnes máme zasedání bezpečnostní rady. Poslechnu si její názory a na základě toho bude rozhodnutí o tom, jestli vyhlásit, či nevyhlásit stav nebezpečí,“ říká pro ČRo Plus hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). Vyhlášení stavu nebezpečí se dlouho bránil. Rozhovor Praha 10:26 28. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olomoucký hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) | Foto: Tomáš Frait | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Už teď není nic, co vám brání vyhlásit stav nebezpečí?

Pravdou je, že jsem měl podmínky, které vláda splnila, protože jsme se obávali toho, že celé opatření půjde finančně za Olomouckým krajem, říká to tak legislativa i krizové řízení. Když mi vláda potvrdila garanci rozhodnutím usnesení vlády, tak si myslím, že bezpečnostní rada (kraje) bude toto vnímat pozitivně a vyhlásíme stav nebezpečí.

Kdy konkrétně?

Dnes máme zasedání bezpečnostní rady. Poslechnu si její názory a na základě toho bude rozhodnutí o tom, jestli vyhlásit, či nevyhlásit stav nebezpečí.

Kdy dnes?

Dnes v devět hodin ráno začínáme a to se může táhnout někdy do dopoledních hodin tak, abychom v jedenáct hodin mohli na tiskové konferenci oznámit rozhodnutí.

Není pozdě vyhlašovat stav nebezpečí měsíc po havárii? Unikly stovky metrů krychlových benzenů.

Ano, tomu rozumím, ale to je záležitost České inspekce životního prostředí a ministerstva životního prostředí, které mají tuto problematiku kompetenčně v gesci. My jsme dostali první informaci o tom, že vláda žádá o vyhlášení stavu nebezpečí, respektive ministerstvo životního prostředí, ve středu ráno a to ještě z médií.

Takže na to, že se ve středu ráno někdo rozhodl, jsme odpoledne zasedali s ministrem a hasiči a v pátek ráno se o tématu vážně bavíme ve finální podobě. Myslím si, že jsme určitě žádnou prodlevu nezpůsobili. Ten měsíc tam probíhaly sanační a jiné práce. Pan ministr to zdůvodnil tím, že hodnoty benzenu se objevily zvýšené až v tomto týdnu, takže na základě toho mě požádali o vyhlášení stavu nebezpečí.

Vy jste celý měsíc nebo tedy řadu dní nebo týdnů od havárie nekomunikovali s inspekcí životního prostředí, přestože došlo k takhle závažné havárii a kontaminaci do území vašeho kraje benzenem?

Právě naopak. My jsme byli už přímo v den havárie na místě, jak náš odbor životního prostředí, tak já jako hejtman.

Já jsem se ptala, jestli jste komunikovali s životním prostředím, s ministerstvem?

Samozřejmě. Ne, vy jste se ptala na Českou inspekci životního prostředí.

Která je součástí ministerstva životního prostředí.

Ona je jeho podřízená složka a má přehled o těchto věcech. Ministerstvo jenom koordinuje inspekci a s okresním ředitelem České inspekce životního prostředí jsme na místě byli ve spojení od začátku, náš odbor životního prostředí taktéž. V pondělí jsem inspekci umožnil kroky na vlastní rozhodnutí, které byly možné z mé strany, a to jsme udělali hned v pondělí po páteční havárii, takže jsme v denním kontaktu.

Kde vidíte teď první nejdůležitější věc, hlavní prioritu při ochraně vod a půdy, jako kraj, jak tomu chcete být nápomocni?

My těch možností moc nemáme, ale tím, že vyhlásíme stav nebezpečí, můžeme urychlit některé procesy. Jako nejdůležitější vidím vytvoření larsenové stěny po obvodě celé kontaminované oblasti.

To už se děje.

To se děje, ale já to vidím jako hlavní důvod nebo hlavní opatření, které se musí udělat, protože tím podržíme benzen uzavřený v kruhu, v kterém bude ohraničen, protože spodní půda pod larsenovým krytím je jílovitého charakteru. To znamená, že nepropustí vodu níže, a to je pro nás důležité. Z toho uzavřeného obvodu se to pak musí odsávat. Ale to je odborná záležitost právě dekontaminační firmy a České inspekci životního prostředí. Toto jsou informace, které já mám z každodenního kontaktu s hasiči a Českou inspekcí životního prostředí. My to jako kraj nevymyslíme. Je to ryze odborná věc a já si myslím, že postup je správný.

Je ještě něco ohledně havárie, co by případně podléhalo hlasování zastupitelů?

To není hlasování zastupitelů, to je hlasování bezpečnostní rady. To jsou odborné složky, tam je policie, hygiena, hasiči, zdravotníci, veterináři, takže to je skutečně ryze odborná záležitost. A já si myslím, když uvidí, že máme finanční krytí právě pro tyto kroky, že návrh podpoří.