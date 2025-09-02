Hodonín má opět přímé vlakové spojení s Horňáckem. Osmiměsíční výluka se dotkla desítek dojíždějících
Od začátku září se na železnici vrátilo přímé spojení z Hodonína na Horňácko. Posledních osm měsíců museli lidé přestupovat v Rohatci, protože vlakům chyběl zabezpečovač ETCS. Teď linka S91 jede celou trasu až na slovenskou Myjavu, aniž by cestující museli přestupovat. Dojíždění tak bude pohodlnější, zjistil Český rozhlas Brno.
Ranními vlaky linky S91 dojíždí do Hodonína desítky lidí, mezi nimi hlavně studenti. Vystupuje tu i Kryštof, který právě míří na střední školu. „Je to kratší třeba o 15 minut,“ přiznává.
Z Hodonína už zase jezdí přímé vlaky na Horňácko. Spojení bylo obnoveno dřív, než bylo v plánu
S pravidelným dojížděním má zkušenosti i šestnáctiletá Amálie. „Dojíždím do Ostrožské Nové Vsi každý pátek, protože tady v Hodoníně jsem na internátě. Z Ostrožské Nové Vsi jsem přesedala do Veselí, z Veselí do Rohatce a z Rohatce do Hodonína,“ vysvětluje.
„Doufám, že už nebudu muset přesedat v Rohatci, protože to pro mě bylo náročné. Měla jsem hodně tašek a musela jsem hodněkrát přesedat, takže to nebylo úplně ideální,“ dodává Amálie.
„Situace byla řešená tak, že existovala náhradní vlaková doprava. Cestující jeli vlakem do Rohatce a zde přestoupili na vlaky, které pokračovaly dále do Veselí nad Moravou. Ubudou zejména různé doby potřebné na přestupy,“ shrnuje Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která hromadnou dopravu na jižní Moravě koordinuje.
Pohodlnější dojíždění
„Znamená to, že cestující už se třeba o víkendu bez problémů dostanou z Hodonína do Velké nad Veličkou, kde ta situace nebyla úplně dobrá. Také studenti a žáci budou již moci bez problémů dojíždět v celé té relaci, protože řada studentů dojíždí do Hodonína a obráceně zase z Hodonínska dojíždí řada studentů do škol ve Strážnici, případně ve Veselí,“ popisuje Havlík.
Systémem ETCS je teď vybavených osm vlakových souprav. Podle původního plánu měly vlaky na celé trase jezdit ještě později, dodává mluvčí společnosti Arriva Jan Holub.
„Podle původních smluvních podmínek s objednavatelem dopravy jsme tuto povinnost měli až od tohoto prosince, tedy od prosince 2025. Práce na vybavení ETCS palubními jednotkami se ale povedlo urychlit. Vlaky se tak mohou na trať vrátit již s novým školním rokem,“ uvádí.