Hokaido, máslové nebo špagetové. Začala sklizeň dýní, u lidí roste zájem o samosběr

K podzimu už tradičně patří dýně a právě teď začala jejich sklizeň. Češi je mají stále více v oblibě a to jak na talíři, tak třeba jako podzimní dekoraci. Díky zájmu farmáři zvětšují plochy, kde je pěstují. Loni je měli na 834 hektarech, letos už na 870. Plochu zdvojnásobil třeba i statek Patákovi na Benešovsku, zjistil Český rozhlas Střední Čechy.

Samoobslužná farmářská prodejna

K podzimu už tradičně patří dýně a právě začala jejich sklizeň | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

„Letos máme všechny druhy, jako jsme měli loňský rok, ale trápilo nás velké sucho, takže těch dýní není tolik, co jsme si přáli. Lidi už se nemůžou opravdu dočkat, až vyrazí na pole. Příští týden, si myslíme, že začnou první termíny. Dáváme je dohromady už na všechno, na dýně, cibuli i brambory,“ říká Lucie Patáková.

„Nedá se srovnat to, co máte v krámu, a to, co máte tady,“ míní Kateřina Králová, která k Patákům jezdí pravidelně.

„Oproti loňskému roku máme jednou tolik, takže máme čtvrt hektaru hokaida. Dlabacích máme dost, takže si lidi začali jezdit, ale letos nás napadlo, že hokaida budeme zpracovávat. Máme dýňové kostky,“ popisuje Kristýna Laloučková, majitelka samoobslužné farmářské prodejny.

Více farmářů 

O tom, že přibývá farmářů, kteří pěstují dýně, mluví i Zuzana Přibylová, tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy.

K podzimu už tradičně patř dýně a právě začala jejich sklizeň | Foto: Věra Hájková | Zdroj: Český rozhlas

„Hlavní je každoroční vyšší zájem spotřebitelů o dýně, ať už pro kuchyňské využití nebo jako podzimní dekoraci či lucernu. Rozšiřuje se také spektrum dýní pěstovaných u nás. Pěstují se cukety, špagetové, máslové, velkoplodé, olejné a i okrasné dýně,“ vysvětluje Přibylová.

Někde se dýní urodil dostatek, jinde mají sezónu slabší. Podle Zuzany Přibylové jsou rozdíly lokální podle toho, jak kde pršelo.

