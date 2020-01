V Holasicích na Brněnsku hoří hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu

Výběr z médií: kosmické centrum, cizinci si chválí české mzdy nebo škola až v 9 hodin

V pátek se v médiích dočtete, že by škola měla začínat až v devět hodin. Píší to Lidové noviny. Podle deníku Právo si cizinci, kteří do Česka přijeli za prací, chválí české mzdy.