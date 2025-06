Holiš o školské novele: Místo systémového řešení přichází chaos. Chybí koncepce i nastavená pravidla

Poslanecká sněmovna ve středu schválila po měsících jednání novelu školského zákona, která mimo jiné přináší změnu financování nepedagogických pracovníků. Nově je místo státu mají platit zřizovatelé škol, tedy obce, města a kraje. „Nevidím v tom řešení systémovost, ale daleko větší problémy, které mohou vzniknout,“ kritizuje v rozhovoru pro Radiožurnál zlínský hejtman a šéf Asociace krajů Radim Holiš (ANO). Dvacet minut Radiožurnálu Praha 7:30 31. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radim Holiš | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vy jste svou kritiku této změny začal v tomto týdnu slovy, že jde o další pokus státu přesunout odpovědnost na kraje a obce. Neměl byste jako šéf kraje z toho mít spíš radost?

Na jednu stranu ano, pokud bychom to řídili celé. Tady se nám ale dává jakási část zodpovědnosti bez jasně nastavených pravidel a bez komunikace s kraji tak, abychom přesně rozuměli tomu, co bude dál a jaké kroky budou přicházet v budoucnu.

Když jste na sociálních sítích i v tiskových zprávách psal, že namísto systémového řešení přichází nekoncepční chaos – to je postoj Asociace krajů, Zlínského kraje, vás osobně nebo člena vedení hnutí ANO v době předvolební kampaně?

To je postoj mě jako hejtmana Zlínského kraje s pětiletou znalostí vedení kraje a stavu školství, hlavně ve vazbě na střední školství, které máme my kraje za úkol vést a řídit.

Proto jsem to takto řekl. Nevidím v tom řešení systémovost, ale daleko větší problémy, které mohou vzniknout, a hlavně tu dvojkolejnost ve financování školství, ať už základního nebo středního.

Do jaké míry se v Asociaci krajů na této kritice shodujete? Je to názor všech krajů?

My jsme poprvé toto téma v kompletním balíčku dostali sedmadvacátého ledna. Prakticky hned na to jsme měli asociaci, která v jedenácti z jedenácti přítomných hejtmanů řekla, že tento krok je nesystémový a není s námi probraný.

„Pan ministr nebyl na Asociaci krajů ani jednou a potažmo všechny diskusní okruhy se vedly na bázi dílčích setkání. “

Finance, které se v té době diskutovaly, nebyly podložené racionálně tak, aby zdůvodňovaly, proč se někde ubírá a proč se někde přidává.

Ta debata nebyla v tomto směru vůbec opodstatněná. V dubnovém zasedání Rady Asociace krajů jsme to probírali opět. Tam už to bylo pod tlakem, pan ministr řekl, že se pouze celá věc s nepedagogy posune o půl roku.

Mohu naznačit, že dvanácti hlasy ze třinácti jsme opět toto řešení nepodpořili a opět jsme žádali vládu a pana ministra o to, aby si s námi sedl a vysvětlil následující kroky. To se nestalo, a proto v tuto chvíli za asociaci mohu říci, že jsme se prakticky jednomyslně jako hlasující shodli v tom, že to není připravené dobře.

Pan ministr o tom s vámi vůbec nejednal?

Pan ministr nebyl na Asociaci krajů ani jednou a potažmo všechny diskusní okruhy se vedly na bázi dílčích setkání. Mohu říci, že já jsem s ním mluvil až těsně před asociací v druhé polovině ledna.

A samozřejmě diskuse, která i v médiích byla stažena právě na nepedagogy a jejich financování a rozdělení financí, zastínila to ostatní, co se v té školské podobě zákona, která se teď změnila ve Sněmovně, děje.

Okolo změny financování nepedagogických pracovníků se už mnoho měsíců vedou bouřlivé diskuse. Proč teď v hnutí ANO tak razantně odmítáte něco, co vaši kolegové před pěti lety sami navrhovali?

Já jsem u té diskuse před pěti lety nebyl. V tuto chvíli jsem zástupce kraje a zástupce asociace, která má řešit ten konkrétní návrh, který Poslanecká sněmovna zatím schválila.

A vidím tam rozpory ve fungování celého systému, a na ty já upozorňuji. Jestli to bylo takto přesně definováno v té koncepci před pěti lety, to v tuto chvíli neporovnávám.

Reaguji na to, co teď přichází. Nejsem legislativec, jsem správce majetku, a s kolegy řídíme šedesát šest příspěvkových organizací, které mají na starosti středoškolské vzdělání. A tam očekáváme, že na té národní úrovni přijde nějaký dialog a shoda, která řekne: toto nás všechny posune.

Jestli se financování nepedagogů v tuto chvíli tak, jak je navržené, oddělí, tak já upozorňuji na rozpory a na problémy, které v tom území jsou.

Jak lze zefektivnit provoz škol v oblasti nepedagogických pracovníků? A jak schválenou novelu zákona ovlivní výsledky podzimních voleb? Poslechněte si celý rozhovor v úvodu článku.