Problematickou smlouvu s kasinem podepsal starosta Holubic i přes výtky právníka. Zastupitelům je ani neukázal

Hazard v Holubicích

V září 2017 uzavřelo vedení obce v čele s Přibylem smlouvu s firmou European Data Project (EDP) a její dceřinou společností Paradise Casino Admiral. Společnost chce v obci s 1200 obyvateli provozovat kasino se 150 automaty, které může mít rozlohu až 2 tisíce metrů čtverečních. Za to slibuje finanční přínos do obecní pokladny. Obec se ve smlouvě, která je uzavřena na 20 let, naopak zavázala, že nepovolí provozovat hernu či kasino větší než 250 metrů čtverečných na svém území nikomu jinému než společnosti EDP. A pokud exkluzivitu poruší, musí zaplatit sankce. To je přitom podle odborníků v rozporu s rovnou hospodářskou soutěží. Současný starosta Petr Hanák jedná nyní o změně problematických bodů smlouvy.