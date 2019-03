Obyvatelé Holubic budou v referendu rozhodovat o 150 automatech. Společně s eurovolbami

Obyvatelé Holubic na Vyškovsku budou na konci května společně s volbami do Evropského parlamentu rozhodovat i v referendu o omezení hazardu v obci. Na svém zasedání to ve čtvrtek v podvečer jednomyslně schválili tamní zastupitelé. Vypsání referenda iniciovala skupina obyvatel, která nesouhlasí se stavbou nového kasina s až 150 herními automaty. Brno 21:12 28. 3. 2019 (Aktualizováno: 21:09 28. 3. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Chci Holubice bez hazardu. Místní automaty v obci nechtějí. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jenže i když někteří obyvatelé se stavbou nesouhlasí, bývalé vedení radnice už s provozovatelem podepsalo smlouvu. Lidé v referendu tak dostanou možnost počet automatů alespoň snížit.

Petici za zákaz automatů podepsalo 388 lidí. Obyvatel v obci je zhruba 1200, oprávněných voličů je přes 900. Budou odpovídat na otázku, zda má obec udělat vše pro to, aby zakázala na svém území provoz automatů, tedy videoloterijních terminálů, na které je navázané gamblerství a negativní sociální jevy.

Aby byl výsledek platný a závazný, musí k urnám přijít alespoň 35 procent oprávněných voličů a pro vítěznou variantu hlasovat alespoň čtvrtina všech voličů.

O kauze informoval server iROZHLAS.cz na začátku března. Jedním z hlavních argumentů pro stavbu kasina se stal finanční přínos.

„Příjmy obce se po otevření kasina zásadně zvýší, což nám umožní investovat do občanské vybavenosti nebo třeba do podpory místního kulturního života,“ řekl tehdy redakci iROZHLAS.cz současný starosta Holubic Petr Hanák (za KDU-ČSL).

Do kasy 20 milionů

Obdobně se vyjádřil i bývalý starosta obce a současný zastupitel Stanislav Přibyl (SNK Holubic), který smlouvu na výstavbu kasina v roce 2017 podepsal. „Nabídka firmy European Data Project byla finančně pro obec výhodná,“ sdělil redakci začátkem března.

Smlouvu obec uzavřelo s firmou European Data Project (EDP) a její dceřinou společností Paradise Casino Admiral. Společnost chce ve městě provozovat kasino se 150 automaty, které může mít rozlohu až 2 tisíce metrů čtverečních. Výměnou za to by měla posílat do obecní pokladny 20 milionů korun ročně.

Kasino má být v budově bývalého autoservisu mezi dálnicí D1 a silnicí 430 z Brna na Vyškov. Vzhledem k umístění kasina a jeho izolaci od obce se předchozí vedení problémů spojených s patologickým hráčstvím neobávalo.

Znepokojení občané ale na základě petice požadovali vypsání referenda o tom, zda v obci lidé chtějí hrací automaty, nebo ne. To se uskuteční společně s eurovolbami.

Iniciátoři petice nechtějí vzhledem k uzavřené smlouvě a možným sankcím ze strany provozovatele úplný zákaz kasina. Mohly by v něm zůstat živé hry, například ruleta či karetní hry.