U hokejové haly v Liberci našli leteckou pumu. Policie odhaduje, že bude muset evakuovat tisíce lidí

Leteckou pumu z druhé světové války našli při výkopových pracích během bagrování. Následně ji zneškodní pyrotechnici.

Nevybuchlá munice je v Doubské ulici. Liberečtí policisté a hasiči evakuují kvůli nálezu pumy tisíce lidí. Evakuace se týká obyvatel okolních domů, obchodních center a průmyslových závodů.

Lidé musí opustit své domovy a pracoviště v okruhu 750 metrů od místa nálezu pumy. Policisté také postupně uzavírají okolní ulice. Na jak dlouho budou muset lidé opustit své domovy, není podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové zatím jasné.

Až budou pyrotechnici s pumou manipulovat, bude uzavřena také čtyřproudá rychlostní silnice R35.

„Uzavřena bude i rychlostní silnice R35, a to od Globusu po Makro po dobu nezbytně nutnou. Může to být několik minut, může to být několik hodin,“ dodala podle iDNES.cz Sochorová.

„Žádáme občany, aby se předmětnému místu vyhnuli a nekomplikovali činnost záchranným složkám,“ vyzval podle Deníku liberecký primátor Jaroslav Zámečník (za Starostové pro Liberecký kraj).