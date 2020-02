Sinolog Vojta: Home Credit nevložil do Sinoskopu žádné peníze. Nyní ale jednáme o sponzorství

Prezident Miloš Zeman naznačil, že možná nepojede na dubnový summit Číny se zeměmi střední a východní Evropy, protože Čína údajně nesplnila své sliby ohledně investic v Česku. Jak se budou dál vyvíjet vztahy mezi Českou republikou a Čínou, jak moc ovlivňuje skupina PPF image Číny v Česku a proč to dělá? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl v úterý sinolog a právník Vít Vojta. Praha 19:21 5. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sinolog a právník Vít Vojta | Foto: Dan Materna / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ještě než se dostaneme k Číně a k hovoru o vztazích mezi Čínou a Českou republikou, ráda bych si ujasnila, jaký vztah osobně k tomu tématu v tuto chvíli máte. Ptám se proto, že jste poměrně dlouhou dobu platil za nezávislého experta, tlumočníka, který jezdí s vysoce postavenými diplomaty pravidelně do Číny, nicméně loni na podzim vydal server Aktuálně.cz sérii článků, ve které popsal, že za částí vašich aktivit ve vztahu k Číně stojí společnost Home Credit ze skupiny PPF. Mohl byste mi říct, jaký máte ke skupině PPF v souvislosti s těmito informacemi vztah?

Možná začnu, čím se zabývám: 25 let se zabývám především poradenstvím, které se týká toho, jak komunikovat s Číňany, jak s čínskými partnery spolupracovat. Říká se tomu interkulturní management a komunikace. Součástí toho je i tlumočení, které je samozřejmě v mojí práci ta menší část – tomu se věnuji 20 let. Tlumočil jsem řadě ústavních činitelů, což je pro mě spíše prestižní záležitost. Pochopitelně za tu dobu jsem byl a jsem v kontaktu s desítkami firem i s těmi největšími dvěma, které z České republiky...

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Firma má dobrou reputaci, Tomáš Sazima mi radil, jak nezabředávat do odborných věcí a hovořit srozumitelně, vysvětluje Vít Vojta kontroverzní napojení na PR agenturu skupiny PPF

Ano, tlumočil jste mimo jiné pro Petra Kellnera, majitele PPF.

Také, školili jsme vrcholný management v PPF, školím 13 let ve Škodovce a spolupracuji nejenom s firmami, ale i s každým, kdo s Čínou má nějaký aktivní vztah, s vědci, umělci nebo třeba cestovními kancelářemi nebo jenom nadšenci. Ty články na serveru Aktuálně.cz jsem četl, články jsou neobjektivní a zkreslují skutečnost.

V čem jsou ty články neobjektivní?

Vůbec neřeší základní věc, kterou je to, že na Sinoskopu nenajdete žádný pročínský, prokomunistický, propekingský text. Máme tam komentáře, které se objektivně věcně věnují různým tématům - jsou tam témata o kulturní genocidě Ujgurů, jsou tam témata o ovládání médií, svobody médií v Hongkongu, jsou tam kritická témata k neadekvátnosti čínské zahraniční politiky atd.

Reakce Home Creditu: PR agentura měla oslabit extrémy v diskusi a zlepšit česko-čínské vztahy Číst článek

Ano, ale možná pro kontext, protože jste zmínil Institut Sinoskop, což je instituce, se kterou jste spojený, byl jste u jeho vzniku. Podle článků, které se objevily na Aktuálně.cz, s provozem, fungováním a texty právě na Sinoskopu pomáhala PR agentura C&B Reputation Management, která potom i vám měla pomáhat s mediálními výstupy. V podstatě podle těch textů, které vyšly, by cílem celého snažení mělo být zlepšení obrázků komunistické Číny v české společnosti, což je v podstatě něco, co uznala později i sama společnost Home Credit.

Společnost Home Credit to neuznala, to je zase jedno zkreslení.

Ještě doplním přesnou citaci, protože společnost Home Credit ve svém vyjádření mimo jiné napsala: „Zadáním bylo racionalizovat veřejnou diskusi v České republice o podnikání v Číně, s cílem dosáhnout oslabení extrémních pozic ve veřejném prostoru a vnést do veřejné debaty fakta o podnikání a životě v Číně s cílem zlepšení česko-čínských vztahů.“

Dobře, to je zadání, které společnost Home Credit dala nejspíše své mediální firmě. Mám se společností CAB od samého počátku fungování regulérní standardní smlouvu o dodávce služeb. Všechny činnosti počínaje založením vlastně Sinoskopu s mými přáteli, které prováděla moje advokátka, která se mnou pracuje dvacet let, počínaje tím, že jsem ze své firmy vložil peníze na Sinoskop, tak jeden krok za druhým, všechno to byly nezávislé kroky.

V byznysu jsem 25 let a nešel bych do médií bez mediálního poradce. Společnost C&B Reputation má velice dobrou reputaci, nejenom v názvu, a proto i to, že spolupracuje s PPF, je prostě nejlepší doporučení. A spolupracoval jsem tam s jejich jednatelem Tomášem Sazimou, který mi pochopitelně pomáhal se sociálními sítěmi, které dvakrát rád nemám. Pomáhal mi orientovat se v českých médiích a koneckonců jsem s ním mnohokrát konzultoval svoje články atd. Ale to všechno bylo v rámci smlouvy Sinoskopu se společností CAB. Proto hovořím o zkreslení, o fabulaci, které se dopustili novináři na serveru Aktuálně.cz.

Otázky od PR agentury

Jak přesně spolupráce - například s Tomášem Sazimou a jeho agenturou - probíhala? Zajímá mě to proto, že v článcích se objevila informace, že vás, jak jste i řekl, připravovali na rozhovory a mediální výstupy. Také ty rozhovory domlouvali, jeden z nich měl proběhnout například na soukromé internetové televizi XTV, kde dokonce moderátor Luboš Xaver Veselý - měl alespoň podle záznamů Aktuálně.cz - dostat i připravené otázky, které se k tomu rozhovoru měly vztahovat. To bylo časté?

Připravené okruhy máme i my dva dnes.

Agentura najatá Home Creditem sbírala informace o Fischerovi. Senátor podá trestní oznámení Číst článek

Ale psala jsem je já, nepsala je za mě PR agentura.

Jsem vám za ně vděčný. Netuším, jak to bylo s okruhy tam. Ta příprava spočívala v tom, že jsme probrali témata a hovořili jsme o tom, co je srozumitelné a co nesrozumitelné, protože jak začínám zabředávat do odborných věcí, přestávají mi lidé rozumět a některé moje konstrukce jsou zbytečně dlouhé. Čili snažím se, abych hovořil srozumitelně pro běžného českého posluchače-nesinologa.

Ještě jedna faktická věc k celkovému vyjasnění: vložila společnost Home Credit přímo nějaké peníze do Institutu Sinoskop nebo do jeho činnosti, třeba v rámci crowdfundingové akce?

Nevložila žádné peníze do Sinoskopu, ani v rámci crowdfundingu. A nakonec – a to je ta dobrá věc po těch prosincových článcích – samozřejmě jednám s PPF o otevřeném sponzorství, protože pochopitelně mám jejich podporu.

Takže jinými slovy by to celé mohlo vyústit v to, že PPF se třeba i oficiálně stane partnerem projektu Sinoskop.

Samozřejmě na tom pracuji.

Že byste uzavřeli sponzorskou smlouvu?

Samozřejmě.

Podpora dalších subjektů

Pane Vojto, a nebyla třeba z vašeho dnešního pohledu chyba, že jste určitou vazbu třeba právě na společnost PPF a na Home Credit neřekl transparentně rovnou? Že jste to třeba neuvedl na webu Sinoskop s tím, že PR agentura pracovala za peníze Home Creditu?

Tím, že mám vazby co se týče Číny - a řekněme i podnikatelských a dalších subjektů, ať už jsou umělecké, vědecké a podobně, nebo se státními úřady, znám se se spoustou lidí -, tak samozřejmě nemohu a ani nechci na začátku všechny uvádět. Ale jak říkám: celý projekt je mojí iniciativou. Samozřejmě partnerů jsem oslovil mnohem víc než PPF a předpokládám, že budu mít podporu od ještě dalších českých subjektů.

Založení institutu i útoky na kritiky. Home Credit platil kampaň na podporu Číny, píše Aktuálně.cz Číst článek

Napříště už to třeba raději uvedete?

Musím to ještě vysvětlit. Velice jsme zvažovali, jak ten projekt zahájit, a mediální poradci nejenom z C&B Reputation nám radili. Crowdfunding je drahý nástroj. To není, že by vám peníze přišly na účet a byly tam. Z toho se samozřejmě platí platformě, platebnímu portálu, platí se z toho daň, navíc je to reward, vlastně based, to znamená, že tam jsou odměny. Ale klíčové u crowdfundingu je dostat do hry větší množství zájemců o to téma, protože také celá řada donorů věnovala 100 korun a to, myslím, splnilo účel.

Vysvětlete mi ještě prosím, i z pozice sinologa a znalce Číny, proč vlastně společnost PPF skrze Home Credit chtěla vylepšovat obrázek Číny v České republice. Proč to dělala? Pomůže jí to v byznysu nebo z jakého důvodu?

Celkově v posledních letech – řekl bych dvou, třech – u nás sílí zobrazování Číny jako nepřítele a nejsou tam žádné návrhy řešení. Pochopitelně Čína je totalitní země, která je od nás kulturně a civilizačně velmi odlišná. Ale pro všechny, kteří jsou v jakémkoli kontaktu s Čínou, ta mediální vlna, která se u nás vedla, která je silně antičínská, je nepříjemná. Poznáte to u hudebníků, kteří tam jezdili vystupovat, u umělců, kteří tam jezdili vystupovat, koneckonců i u státních úředníků. Pomaloučku se začínají bát univerzity, všude se prověřuje, jestli nepřišly peníze z Číny, jestli tam nemáte nějakou vazbu.

Zajímá mě, jestli to podle vás dělá společnost PPF ze svého vlastního uvážení, kvůli vlastní image, anebo o to byla požádána třeba v Číně?

Určitě to dělá sama kvůli sobě. Mají poměrně rozsáhlý program společenské odpovědnosti, ale pochopitelně jde také o byznys, ale to jsou otázky spíš na tiskové oddělení PPF.

Pokud se tedy společnost PPF stane vaším partnerem, pokud uzavřete smlouvy, o kterých jste hovořil, budete dále aktivní v Sinoskopu?

Samozřejmě jsem ten projekt začal s rozhodnutím, že v tom budeme pokračovat nejméně dva, tři roky, aby se ukázalo, jestli je to přínosné.

Oddělené životní aktivity

A budete dál tlumočit pro české prezidenty a ministry?

To je vždycky otázka, jestli mě pozvou.

‚Měly by nám blikat červené kontrolky.‘ Šéfredaktor Aktuálně.cz o kampani Home Creditu na podporu Číny Číst článek

Teď jsem spíš myslela otázku třeba i vhodnosti, když současně pracujete pro některý ze soukromých subjektů, který má své obchodní byznysové zájmy v dané zemi. Jestli je úplně transparentní a vhodné, abyste současně tlumočil při diplomatických jednáních?

Určitě ano, protože například v Číně jsou tlumočníci zaměstnanci ministerstva zahraničích věcí, kteří potom přejdou na nějaké úřednické pozice. Například současný velvyslanec Čínské republiky je bývalý tlumočník z angličtiny.

Dobře, ale v Číně všechno funguje asi tak trochu jinak než u nás.

K tomu se dostanu. U nás systém funguje tak, že tlumočníci, kteří mají zkušenost, kteří to jednání ustojí, protože tam se neprojednávají žádné důvěrné ani tajné informace, mají určitý rituál. Spíš je to nebezpečné pro tlumočníka, ten široký záběr, o čem všem se může hovořit. Když se vyznáte trošičku v průmyslu, vyznáte se ve vědě, vyznáte se v podnikání, v právním prostředí v Číně, v České republice, tak se to u tlumočení velice hodí, takže si naopak myslím, že…

Takže žádný střet zájmů, ale podle vás naopak výhody?

Rozhodně ne v mém podnikání, to je naprosto oddělené. Mám několik životních aktivit, kterým se věnuji, a jedna s druhou se vlastně nepotkávají.

Vztahy Česka a Číny

Jaký z vašeho pohledu je v současné době stav vztahů mezi Českou republikou a Čínou? Ptám se i vzhledem k oněm netypickým mírně kritickým slovům, která zazněla z úst prezidenta Miloše Zemana, jindy k Číně velmi vstřícného. Mění se něco?

Určitě zde bylo pět let, kdy vztahy - především na nejvyšší úrovni - byly velmi vřelé. A po pěti letech v loňském roce došlo k ochlazení. Myslím, že prezident Zeman doufal ve větší příliv čínských investic, nakonec to byl jeden z jeho veřejně sdělovaných cílů. Ta situace samozřejmě ne tak zcela nastala, a proto vyslal signál, že nenastalo, co očekával a o čem s čínskými partnery hovořil.

Šance pro studenty i luskouna. Praha a Tchaj-Pej podepsaly partnerskou smlouvy mezi oběma městy Číst článek

Z vašeho pohledu neměl být prezident Miloš Zeman možná přece jenom ostražitější ve vztahu k Číně, obezřetnější, držet si trochu více odstup, protože byl nadmíru přátelský, zastával se čínského režimu, kritizoval kritiky Číny v České politice, a výsledek v podstatě není?

Těžko soudit. Každý politik má svůj styl, každý politik má svoji strategii, tady opravdu nemohu…

Zajímá mě, jestli z vašeho pohledu Čína takovou „úslužnost“ oceňuje?

Asi bych to úslužností nenazval, protože vždycky jsem tam zaznamenával velice osobité projevy a Čína teď se spíš zvažuje, jestli jsme natolik atraktivní jako investor, protože pochopitelně ti vlastní investoři v byznysu nejvíc řeší návratnost a ziskovost, zatímco v makroekonomice si ekonomové a státnici řeší velká čísla. Tam je ten rozpor. Banky vyhlásily rámec, ale jestli se našly projekty, které byly dostatečně atraktivní pro čínské investory, to je otázka. Co se týče nasazení prezidenta, řada zemí má vlastně prezidenty, předsedy vlád, kteří se osobně vkládají na pole ekonomické diplomacie.

Ano, ale prezident Miloš Zeman je přece jenom i mezi dalšími státníky, zejména v Evropě, známý tím, že jeho vztah vůči čínskému prezidentovi je výrazně vřelejší.

Je to jeho styl. Asi není na mně, abych říkal, jestli je to dobře, nebo špatně.

Čínské společnosti CITIC a CEFC se spojí, oznámil Mynář. O Zemanově poradci nemluvili Číst článek

A proč, podle vás ty obchody, ty slibované investice nedopadly? Něco jste naznačil ve své předchozí odpovědi, ale když byste to měl shrnout, proč k těm investicím nedošlo?

Samozřejmě investice musí mít návratnost.

Připomínám podepsaná memoranda a tak dále.

Ve všech zemích je memorandum jakýsi příslib, že něco bude. Smlouva o smlouvě budoucí už může mít nějaké podmínky, které partnery nějakým způsobem svazují, ale dokud se nezačne skutečně investovat, dokud nepřitečou peníze na účet, tak pořád není jasné, jestli je to jenom příslib, jestli je to jenom diplomatický jazyk nebo je to realita. Ale jak říkám: je zapotřebí mít připravené jasné projekty a odkomunikovat se zahraničními partnery včetně Číňanů návratnost, ziskovost, celkovou atraktivitu.

U nás je problém v česko-čínských vztazích, že komunikace zejména na základní a střední úrovni odborných ministerstev, státních úřadů a podobně, myslím si, není příliš intenzivní, není pravidelná a rozhodně není efektivní. Těch příčin je celá řada: jedna je samozřejmě ta, že zahraniční vztahy v Číně svým způsobem rámcuje ministerstvo zahraničních věcí, je centralizováno, na druhé straně bych řekl, že u nás je třeba poměrně malá podrobná znalost čínského způsobu komunikace.

Setkání s Mynářem i Nejedlým

Z vašich slov se mi zdá, jako byste hovořil o tom, že podklady pro čínskou diplomacii byly v podstatě nedostatečně připravené, protože jsme si málo zjistili, zda jsme atraktivní pro čínské partnery, zda máme připraveny investiční projekty.

To bych tedy zase…

CITIC zvažuje stavbu továrny v Česku. K dohodě by mohlo dojít na česko-čínském obchodním fóru, tvrdí Mynář Číst článek

Jste také poradce s podnikáním, tak využívám i vaši druhou specializaci.

Spíše byly vysloveny rámce, konkrétní projekty, to je pochopitelně na jednotlivých partnerech z obou stran, které o tom jednaly. U těch jednání jsem většinou nebyl, čili to je samozřejmě otázka především na ně. Spíš jsem naznačil tendenci, co chybí, a myslím si, že nejvíc chybí pravidelná komunikace výkonných lidí, když se jedná o vztahy dvou států, a to nejenom ekonomické. A tam by asi obě strany mohly přidat.

Za stranu prezidenta Miloše Zemana se v ekonomické diplomacii ve vztahu k Číně hodně angažoval jeho kancléř Vratislav Mynář a také jeho poradce Martin Nejedlý. Jak hodnotíte jejich přínos pro výsledek česko-čínských vztahů, investic a výsledku, který vidíme?

Raději bych se k tomu nevyjadřoval.

Byli s vámi na cestách. Nemáte žádný poznatek, který byste k nim…

Nikdy jsem s nimi nic nekonzultoval.

Zeptám se jinak: byli důležití při ekonomické diplomacii, která probíhala na úrovni prezidentských setkání a při delegacích?

Když jsme jezdili, tak ne všechna tlumočení jsem tlumočil já, takže u ekonomických tlumočení jsem velmi často nebýval.

A jak se při jednáních a při celém procesu projevilo, že prezident Miloš Zeman přibral mezi své poradce dokonce jednoho z čínských podnikatelů pana Tie Minga, toho času zmizelého v Číně?

Rovněž jeho jsem potkal třikrát během oficiálních tlumočení, takže u žádných podrobnějších ekonomických diskusí s tímto poradcem jsem nikdy nebyl.

Koronavirus

Ještě by mě prosím na závěr zajímalo, jaká je podle vašich informací, podle vazeb, které nepochybně v Číně máte, současná tamní situace v souvislosti s koronavirem? Jaká panuje atmosféra a nálada mezi lidmi? Mají strach?

Nemají ani tak strach, řekl bych, z té infekce. Pochopitelně čím blíže k ohnisku, tím ten strach roste, ale největší obava je samozřejmě z paniky. Z dopadu, který by to mohlo mít na chod společnosti, na chod ekonomiky, ztráty už teď dramaticky narůstají.

Deset lidí z výletní lodi v Japonsku má koronavirus. V karanténě musí zůstat všech 3711 cestujících Číst článek

Takže u každé epidemie je rovina pro virology, kterým já nejsem, a pak je tam rovina společenského, ekonomického dopadu, která se musí mírnit tím, že nebudeme podléhat panice, nebudeme si psát „Smrtící vir se bleskově šíří“, ale budeme říkat „Smrtelnost je tři procenta“ a budeme pracovat s reálnými čísly a budeme se snažit, abychom tomu předcházeli.

A jak Čína vnímá poměrně přísná opatření, která začínají zavádět státy po celém světě? Mluvím například o rušení letů, o zákazu vstupu občanů nebo obyvatel, kteří byli na území Číny?

Pochopitelně to má dvě roviny. Jedna rovina je ve vnitřní Číně. Je v podstatě omezeno vycházení, aby se lidé neshromažďovali, aby se to nešířilo. Takže na to přistoupili a na sociálních sítích kolem toho panuje spousta žertů. Snaží se tím prodloužit si prázdniny o týden, určitě výrobci odloží výrobu o další týden až dva, ale pak už nebudou moci. Mezinárodní postoj samozřejmě všichni vnímali tak, že vyhlášení nouze se velmi často dělá na tři měsíce, takže to může na tři měsíce velmi výrazně omezit kontakty s Čínou, se zahraničním, a to je pro ně samozřejmě problém.