‚Jsou paranoidní‘. Univerzita Karlova reaguje na kritiku spolupráce s Home Creditem: Není se čeho obávat

Univerzita Karlova navázala tříletou spolupráci za jeden a půl milionu korun s firmou Home Credit. Podle členky akademického senátu Olgy Lomové je ale taková spolupráce problematická. „Univerzita si musí dávat pozor, aby nebyla spojovaná s podniky, které nemají transparentní pozadí a jednoznačně pozitivní pověst,“ řekla pro iROZHLAS.cz ředitelka Ústavu Dálného východu. Na twitteru kritizoval Home Credit i analytik Člověka v tísni Daniel Hůle. Praha 7:30 9. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Home Credit podepsal smlouvu s Univerzitou Karlovou. (ilustrační foto) | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Jedním z hlavních problémů je podle Lomové to, že Univerzita Karlova se podpisem smlouvy zavázala, že se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Home Creditu, jak stojí ve veřejně dostupné smlouvě. „Je to v příkrém rozporu s akademickými svobodami,“ uvedla.

Univerzita Karlova uzavřela partnerskou smlouvu s Home Creditem. Během tří let dostane 1,5 milionu korun Číst článek

Podle kancléře Univerzity Karlovy Milana Prášila ale tento bod smlouvy nemůže ohrozit svobodu výzkumu na univerzitě. „Není se čeho obávat. Nemůžeme žádnou smlouvou podobného charakteru zasahovat do základních hodnot,“ uvedl pro iROZHLAS.cz. „Pokud se jedná o vědeckou práci, tak musíme ctít vyšší pravidlo a to je pro nás akademická integrita a svoboda bádání,“ dodal.

Podezření z postranních úmyslů vyvrací i Home Credit. „Opravdu nemusejí mít obavu. Ta smlouva je přesná v tom, co se snažíme dělat a proč to děláme. Nechápu, proč by se měli něčeho bát. Jsou paranoidní. Určitě si nekupujeme univerzitu a ani nic, co by se dalo nazvat akademickými svobodami,” řekl pro Seznamzprávy.cz mluvčí nebankovní společnosti Milan Tománek.

Sama Lomová sice tvrzení firmy za dostatečnou záruku nepovažuje, ale také spoléhá na akademickou svobodu. „Neberu to jako záruku, ale ta smlouva mě nemůže ovlivnit. Kdyby nějakým způsobem měl být pokus nás ovlivnit, tak to nemůže projít, protože máme akademické svobody,“ říká Lomová.

Profesorka také nesouhlasí s tím, že univerzita označuje v rámcové smlouvě Home Credit jako „hlavního partnera“. Chce proto kontrakt řešit i na čtvrtečním akademickém senátu.

Smlouva za 1,5 milionu

Smlouvou, kterou 30. září uzavřel rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima a zástupce firmy Home Credit Jiří Šmejc, se firma zavazuje, že v příštích třech letech dá univerzitě celkem jeden a půl milionu korun. Investiční skupina PFF, kterou vlastní Petr Kellner a pod kterou Home Credit spadá, uvedla na twitteru, že bude podporovat zejména Matematicko-fyzikální fakultu a Fakultu sociálních věd.

Podle Prášila právě s těmito dvěma fakultami měla původně společnost rozjednanou spolupráci. „Ve chvíli, kdy jsme se s ní dostali do kontaktu my jako univerzita, tak projevila zájem, aby měla uzavřenou rámcovou smlouvu na úrovni univerzity a následně by se do ní dodělávaly konkrétní smlouvy o spolupráci,“ vysvětluje Prášil, proč se rozhodla škola spolupracovat s Home Creditem.

Univerzita Karlova má uzavřená podobná partnerství ale i s dalšími institucemi. Jejím generálním partnerem je Česká spořitelna. Na stejné úrovni partnerství jako je nyní Home Credit je podle Prášila například i ČSOB.

Analýza firmy

Spolupráci podle Prášila ale univerzita zvažovala. Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy si proto podle něj nechala u neziskové organizace Člověk v tísni dokonce udělat analýzu. „Firma Home Credit respektive její další společnosti se umístili na prvních čtyřech místech, co se týká serióznosti poskytování půjček a zodpovědnosti poskytování,“ řekl Prášil.

To dokládá i analýza neziskové organizace z června roku 2019, ve které se v Indexu odpovědného úvěrování umístil Home Credit na čtvrtém místě. Před ním byl Kamali, Airbank a Cofidis.

Podle analytika Člověka v tísni Daniela Hůleho to ale neznamená, že Home Credit nemá v Česku problémy. „Hodnotíme aktuální podmínky nabízených úvěrů. Nehodnotíme firmy jako takové a skutečnost, že firma nejbohatšího Čecha vědomě vydělává na nezákonných exekucích je prostě neomluvitelné. Rektor Zima bohužel Kellnerovi prodává kredit,“ napsal v neděli na twitter.

daniel hule

@DanielHule Hodnotíme aktuální podmínky nabízených úvěrů. Nehodnotíme firmy jako takové a skutečnost, že firma nejbohatšího Čecha vědomě vydělává na nezákonných exekucích je prostě neomluvitelné. Rektor Zima bohužel Kellnerovi prodává kredit. 6

Home Credit v Číně

Dobrou pověst nemá Home Credit podle Lomové zejména kvůli svým aktivitám v Číně. „V poslední době se v Číně množí články, které upozorňují na nekalé praktiky této firmy,“ vysvětlila s tím, že podnikání Home Creditu v Asii je založené na skrytých poplatcích, na které nejsou lidé náležitě upozorněni. Firma je proto podle ní kontroverzní v česko-čínských politických vztazích.

Spolek Sinopsis, který zaštiťuje Ústav Dálného východu, popsal jednání Home Creditu v Číně i v analýze, kterou uveřejnil na začátku září.

Proti článku se firma poskytující nebankovní půjčky ohradila v tiskové zprávě. „Články vypovídají o základní neznalosti principů finančního podnikání. Lidé ze Sinopsis tak definitivně potvrdili, ze jim nejde o fakta, ale pouze o manipulaci, poškozování dobrého jména společnosti Home Credit a skupiny PPF a šíření lživých informací,“ uvedla PPF v prohlášení.