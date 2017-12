Bylo to nepatřičné, zamotal jsem se do toho, omlouvá se za svůj výrok o homosexuálech kandidát na Hrad Fischer

„Bylo to nepatřičné a bez logiky. Rozhodně nechci nikoho kádrovat,“ řekl kandidát na prezidenta Pavel Fischer v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Zpětně tak hodnotí svůj výrok o tom, že by nejmenoval ústavním soudcem homosexuála. Někdejší diplomat a exporadce Václava Havla se současně za svá slova, která pronesl zkraje prosince během debaty v Katolickém domě v Blansku, omluvil. Rozhovor Praha 17:05 17. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát na prezidenta Pavel Fischer | Foto: Michaela Danelova | Zdroj: Český rozhlas

Řekl jste, že byste nejmenoval ústavním soudcem homosexuála či pedofila. Podle vás to bylo ale vytrženo z kontextu, jak jste posléze uvedl na sociálních sítích. Můžete to tedy dovysvětlit?

Na té debatě byla tazatelka, která se ptala na pedofilii a na ochranu dětí a rodiny. Říkal jsem jí, že to je samozřejmě otázka paragrafů, ale že prezident některé věci v ochraně rodiny ovlivnit může, například výběrem ústavního soudce, který je často poslední instancí v rozhodování.

Pavel Fischer: Milostmi bych neplýtval, ale rozhodně bych je nerušil Číst článek

A pak jsem se dopustil přehmatu. V tom souvětí jsem spletl více věcí dohromady. Měl jsem v prvé řadě na mysli jenom princip vyloučit střet zájmů při výkonu veřejné funkce a ten příklad z okruhu práv homosexuálů, který jsem uvedl, je vlastně zcela nepatřičný. Kádrovat totiž někoho pro náboženské, sexuální nebo politické názory mi přijde naprosto nepřijatelné a nikdy jsem to nedělal a dělat ani nebudu jako prezident. Vypadá to skoro, jako bych měl s homosexualitou nějaký problém, to ale nemám. Navíc řada mých přátel homosexuálů mi (v neděli, pozn. red.) už celý den myjí hlavu. Takže to dostávám i napřímo od nich.

Pokud bychom přistoupili na vaši původní argumentaci z Blanska, mohl by být ve střetu zájmů každý heterosexuální soudce, který rozhoduje o případech heterosexuálních párů.

Opravdu jsem to takto nemyslel. Viděno zpětně: nemá to logiku. Bylo to v reakci na dotaz, který mě rozhodil, na který jsem nebyl připravený a ten výrok byl vlastně nesmyslný.

Na stejnou úroveň jste současně stavěl pedofily a homosexuály. Proč?

Znovu snad mohu jenom zopakovat, že jsem se zapletl do odpovědi na dotaz, který mě zaskočil. Smysl mi to zpětně nedává.

Na Facebooku se objevilo video s mým vystoupením ze setkání s občany, kde říkám: homosexuála bych ústavním soudcem nejmenoval. Jedná se o výrok vytržený z kontextu otázky ohledně adopcí dětí. Omlouvám se za svůj nešťastný výrok. Vice na zde:https://t.co/45d0VkKiLf — Pavel Fischer (@PavelFischer) 16. prosince 2017

Prohlásil jste také, že o adopci dětí na pražském magistrátu dnes rozhodují homosexuálové žijící v páru. Můžete svůj výrok doložit?

Doložit to neumím. Někde jsem to odposlechl a bohužel jsem ten výrok takto předal dál. Ale konkrétní situací jsem se vlastně vůbec blíže nezabýval.

A vy jste měl na mysli nějakého konkrétního úředníka?

Bylo to myšleno v obecné rovině.

Takže jestli to chápu správně, mířil jste tím na nějaké homosexuální lobby?

Ano. Pouze jsem to zaslechl. Omlouvám se, předal jsem to bez dalšího dál. Neověřoval jsem to.

Řekl jste také, že dalším krokem pro homosexuální páry je adopce dětí. Z čeho jste vycházel?

Jsem pro registrované partnerství. Tečka. Samozřejmě vnímám, že i homosexuální páry po dětech touží, ale já maximálně podporuji adopci vlastních dětí v registrovaném partnerství. To mi smysl dává. Nejsem si ale jistý, zda by stejně tak dobrá byla adopce obecně. Vycházím z toho, že sám žiju ve spokojené rodině s mnoha dětmi a sám jsem z takové rodiny přišel. Jiné prostředí si nedovedu představit. Je ale jasné, že jako prezident bych se v téhle otázce musel obklopit týmem odborníků, protože si neosobuji právo sám rozhodovat o tak složitých věcech.

Takže adopce dětí homosexuálními páry je podle vás předmětem další diskuse?

Jsem pro to, aby si homosexuální páry mohly vzájemně osvojit vlastní děti. To mi z hlediska ochrany dětí dává smysl. Ale dál bych nešel.

Zmínil jste, že jste pro registrované partnerství. Byl byste i pro sňatky homosexuálů?

Stávající právní úprava mi přijde úplně dostatečná.

V Blansku jste navštívil Katolický dům. Vzhledem k tomu, že jste katolík, to pro vás byla logická volba?

Jsem katolík, ale byl jsem pozván i do jiných komunit. Byl jsem v židovské obci, byl jsem mezi evangelíky a chodím mezi nevěřící, takže to není výlučné, že chodím jenom do katolických domů. Tak to není.

Celou debatu v Blansku můžete zhlédnout ZDE: