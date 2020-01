Češi přejí sňatkům homosexuálů. V průzkumu se pro ně vyslovily dvě třetiny oslovených, častěji ženy

Dvě třetiny dospělých v Česku si myslí, že by gayové a lesby měli mít možnost uzavírat manželství. Čtyři pětiny dotázaných jsou pro, aby si homosexuálové mohli osvojit potomka svého partnera či partnerky. Podle více než 60 procent lidí by měli mít šanci adoptovat i děti z ústavů. Podpora za poslední rok mírně vzrostla. Přibylo také přesvědčených odpůrců, je jich ale menšina. Ukázal to průzkum agentury Median z konce loňského roku. Praha 15:04 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Regis Duvignau | Zdroj: Reuters

Autoři průzkumu loni v listopadu a prosinci oslovili přes 1000 lidí nad 18 let z celé ČR. Podle 62 procent z nich by mělo být manželství pro všechny, tedy i pro dvojice mužů či žen. Celkem 78 procent míní, že by měla být možná adopce biologického potomka partnera či partnerky. Podle 62 procent dotázaných by mělo být možné i osvojení dětí z ústavů.

Podpora se za poslední rok zvedla jen mírně, u adopcí z ústavů se pak nezměnila. Výsledky ale ukázaly, že se lidé v názoru utvrdili. Přibylo těch, kteří určitě souhlasí. Méně je naopak těch, kteří by byli spíš pro.

Větší je ale i skupina rozhodnutých odpůrců. Loni bylo rozhodně proti umožnění manželství stejnopohlavním dvojicím 15 procent dotázaných, předloni deset procent. S adopcemi potomků partnera či partnerky určitě nesouhlasilo devět procent dotázaných, předloni šest procent. Proti osvojování dětí z ústavů se loni stavělo 18 procent lidí, v roce 2018 to bylo 13 procent.

Podporu vyjadřují více ženy, mladší lidé a obyvatelé Čech, méně pak muži, starší osoby a lidé z Moravy. Ve všech skupinách je ale zastánců víc než polovina.

Novelu občanského zákoníku s manželstvím pro všechny předložilo 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů. Podle nich má změna zajistit gayům a lesbám i jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci. Dolní komora začala předlohu projednávat v listopadu 2018 a vrátila se k ní loni v březnu, úvodní debatu ale dosud neukončila. Sněmovna začala projednávat i protinávrh 37 zákonodárců na výslovné ústavní ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. Podle předkladatelů by se tak ochránila rodina.

Zablokovaná novela

O manželství pro všechny usiluje iniciativa Jsme fér. Loni v petici na svou podporu získala na 70 tisíc podpisů. Aktivisté ve čtvrtek znovu vyzvali zákonodárce, aby novelu občanského zákoníku pustili do dalšího projednávání.

Výzkumná organizace Open For Business (OFB) propočítávala ekonomické dopady manželství pro všechny v různých zemích. Česká ekonomika podle autorů přichází minimálně o 600 milionů korun z neuskutečněných svateb stejnopohlavních dvojic. Diskriminace na pracovišti a nevyužívání potenciálu lesbických žen a gayů může představovat ztrátu dalších minimálně 3,3 miliardy a nejméně miliardu stojí léčba depresí či následků násilí, uvádí OFB.

Podle poslankyně ANO Moniky Červíčkové by výsledky průzkumů mohly pomoci ujasnit zákonodárcům jejich postoj k novelám. „Ocitli jsme se v bizarní situaci. Část společnosti nějaký zákon žádá, většina společnosti ho podporuje, ale Parlament to zablokoval,“ řekl Pirát František Kopřiva.

Také podle poslance Dominika Feriho (TOP 09) sněmovna strká hlavu do písku. Věří, že se projednání podaří do programu zařadit už na této schůzi. I šéf STAN Vít Rakušan uvedl, že by měla dolní komora pustit novelu k projednání do výborů. „Nerozhodovat vůbec je něco, za co bychom si zasloužili být příště nezvoleni,“ dodal. Podle komunisty Jiřího Dolejše je hra s časem zbytečná a sněmovna by měla rozhodnout. Novelu označil za emancipační krok, který není pro rodinné právo toxický.