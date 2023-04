Některé myslivecké spolky přišly o honitby. Pro starší myslivce to znamená konec činnosti, říká jeden z nich

„Byl to ohromný šok pro nás všechny starší myslivce,“ popisuje bezprostřední reakci na rozhodnutí Lesů České republiky hospodář jednoho z jihočeských mysliveckých spolků Jaroslav Švehla.

Honitbu u Radonic na Českobudějovicku smí s dalšími členy využívat už jen do konce dubna. Potom si ji Lesy České republiky převezmou do vlastní režie. „Hospodařili jsme na revíru více než dvacet let a do dnešní doby jsme vysvětlení nedostali,“ dodává Jaroslav Švehla.

Pro většinu starších myslivců znamená konec pronájmu honitby i konec myslivecké činnosti.

„Vzhledem k našemu stáří nás nikde nevezmou a jsme de facto bezprizorní myslivci. Myslím, že tohle se může projevit jak psychicky, tak fyzicky na všech mých kamarádech, kteří tam hospodařili,“ říká Jaroslav Švehla.

Obnova lesů

Lesy České republiky budou mít od letoška ve vlastní režii 260 tisíc hektarů honiteb, což je o 160 tisíc víc než v předcházejících deseti letech. Důvodem navýšení je především obnova lesů po kůrovcové kalamitě a optimalizace stavu zvěře.

„Negativní tlak zejména spárkaté zvěře na nově zakládané porosty je natolik vysoký, že náklady, které musíme vynaložit na ochranu proti škodám zvěří, násobně převyšují výnosy z pronájmu honiteb a postoupení výkonu práva myslivosti. Chceme ty stavy uvést do souladu s funkčními odrůstajícími lesními kulturami a zdravými lesními ekosystémy, aby odolávaly do budoucna kalamitním stavům,“ vysvětluje generální ředitel podniku Dalibor Šafařík.

Lesy České republiky provedly hodnocení všech svých honiteb. Také tyto výsledky ovlivnily výběr lokalit, které podnik už znovu nepronajme.

Na jihu Čech je většina takových honiteb na Jindřichohradecku, dále pak na Novohradsku nebo u Vyššího Brodu.

Státní podnik nabízí letos k pronájmu 460 honiteb. Zájem je podle vedení Lesů velký. Některé nabídky převyšují vyvolávací cenu dvojnásobně až trojnásobně.

I kvůli tomu můžou ukončit činnost další myslivecké spolky, které na vysoký nájem už nedosáhnou.