Za komunismu byl hazard strategií úniku. Teď jsem vsadil rok a půl života, říká Michal Horáček

„Volám po tom, abychom se vrátili k myšlenkám, na kterých stojí náš stát. Masaryk říkal, že státy se udržují myšlenkami, na kterých vznikly,“ říká Horáček ve Dvaceti minutách Radiožurnálu.

Připomíná také, že český moderní stát vznikl na úctě k lidským právům, ke svobodné tržní společnosti, liberální demokracii a férovým pravidlům právního státu. Zároveň se obává, že mnoho z takových institucí je ohroženo.

Pokušení moci

„Vždycky bývá někdo v pokušení moci, a tady musí přijít silný prezident, být velkým, energickým a důsledným aktérem a dotahovat věci do konce, aby ti, kteří by případně chtěli moc usurpovat, aby tu šanci nedostali,“ vyzdvihuje.

On sám považuje svůj život za čestný a bojovný, za život člověka, který chtěl žít autentický život navzdory překážkám, který minulý režim stavěl lidem do cesty. „Byl jsem hazardní hráč za komunismu, protože to byla moje strategie úniku ze systému…,“ vysvětluje.

Po roce 1989 založil s kolegy sázkovou kancelář Fortuna, která podle něj zohlednila kulturní tradici, kterou zde máme. „Lidé od Austrálie po Londýn vždy sázeli,“ upozorňuje s tím, že sázení je součást přirozeného života a jediný systém, kdo to zakazuje, je islám.

Ohledně prezidentských kandidátů a sázkových kanceláří, které na ně vypisují kurzy, si ale na nikoho nevsadí. „Vsadil jsem už hodně sám na sebe tím, že jsem vynaložil svou energii a rok a půl života, vlastně to zaplatila moje šestiletá dcerka a manželka, že jsem jejich čas a energii použil k vlastnímu projektu,“ uzavírá.