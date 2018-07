STEM: Podpora EU se vrátila na úroveň ze začátku dekády. Pro vstup by nyní hlasovalo 53 procent Čechů

Pro opětovný vstup země do EU by nyní hlasovalo 53 procent lidí, což je o čtyři procentní body více než na jaře 2011. Vyplynulo to z průzkumu agentury STEM.