Kam se zajet vykoupat? Většina koupališť v Česku už je otevřena a kvalita vody je stále dobrá

Skoro všechna koupaliště v Libereckém kraji jsou v provozu. Kvalita vody ve Středočeském kraji je také většinou výborná, stejně jako na Plzeňsku. Na Vysočině je zvýšený výskyt sinic, částečně také na Brněnské přehradě. Podívejte se na výběr informací ke kvalitě vody ve vybraných českých koupalištích. Praha 8:00 5. července 2018

Liberecký kraj

Na začátku letních prázdnin jsou v provozu už skoro všechna koupaliště v Libereckém kraji. Sezonu zatím oficiálně nezahájilo jen liberecké Lesní koupaliště. Otevírá v pátek 13. července.

Zatím platí zákaz vstupu do areálu, aby mohla vyrůst tráva v okolí bazénové vany. Mezi oficiální koupací plochy se i přes úpravy koupaliště v Lidových sadech nezařadí. Půjde o rekreační vodní plochu s bezplatným přístupem a koupání bude na vlastní nebezpečí.

V celém Libereckém kraji je 36 vodních ploch, kde hygienici sledují kvalitu vody. Na většině míst je výborná, v posledních týdnech ale koupání moc nepřálo počasí. „Teprve dnes začíná léto a horizont deseti dnů vypadá velmi dobře,“ uvedl vedoucí Maškovy zahrady v Turnově Tomáš Špinka. Nejmodernější venkovní koupaliště v kraji mělo v červnu asi 6000 návštěvníků, loni to bylo dvakrát více.

Na stupni dva značící mírně zhoršenou kvalitu vody je Hamerské jezero a koupaliště v Nedamově u Dubé na Českolipsku, Novém Městě pod Smrkem na Liberecku a Sedmihorkách v Českém ráji. Zhoršenou kvalitu obvykle signalizuje snížená průhlednost. Riziko zdravotních obtíží je malé, hygienici přesto lidem doporučují se po koupání osprchovat.

Středočeský kraj

Kvalita vody ve středočeských koupalištích je většinou výborná. Od minulého týdne sice hygienici nové vzorky neodebírali, předpokládají však, že na sledovaných místech stále platí první nebo druhý stupeň na pětibodové škále. Přesnější informace budou mít hygienici k dispozici příští týden, kdy plánují další měření. Vzhledem k vývoji počasí očekávají, že na některých místech by už třetí stupeň mohl platit.

Výskyt škodlivých sinic mohou lidé ověřit jednoduchým testem, kdy vodu naberou do plastové lahve a po půl hodině ověří, zda se zelené částice shromáždily u hladiny. Pokud ano, jsou to sinice. Pokud zůstane voda rovnoměrně zakalená v celém objemu nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně jsou to řasy.

Vysočina

Na Vysočině ve středu hygienici vydali zákaz koupání pro rybník Černý, který je v lesích mezi Jihlavou a Větrným Jeníkovem. V jeho vodě se sinice rozmnožily tak, že by koupání představovalo pro rekreanty velké zdravotní riziko. Hygienici po kontrole v tomto týdnu zároveň prodloužili zákaz koupání v rybníku Sykovec na Žďársku vydaný 7. června. V obou případech jde o rybníky s rozlohou okolo 14 hektarů.

Přehrada Sedlice na Pelhřimovsku má jen mírně sníženou čistotu vody. Zhoršenou jakost vody mají nadále Břevnická nádrž u Chotěboře, koupaliště v Novém Městě na Moravě, rybník Medlov u Fryšavy pod Žákovou horou a nádrž Pilská ve Žďáru nad Sázavou. Voda v nich měla při poslední kontrole teplotu do 20 stupňů Celsia.

Minulý týden nabízelo na Vysočině čistou vodu devět z 18 sledovaných rekreačních vodních ploch. Byly to rybníky Velký Pařezitý a Malý Pařezitý na Jihlavsku, zatopený lom u Horní Cerekve a přehrada Trnávka na Pelhřimovsku, koupací biotop Malvíny v Třešti, přehrada Dalešice a rouchovanské koupaliště Stejskal. Na Žďársku měly nejlepší vodu rybníky Domanínský a Velké Dářko.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji mají téměř všechna přírodní koupaliště kvalitní vodu. Hygienici nedoporučují ke koupání pouze rybník Valcha na Klatovsku. Zvýšené množství sinic tam může představovat pro plavce hygienické riziko, voda není ke koupání vhodná. Zhoršená kvalita vody je také v rybníku Babylon na Domažlicku. Kvůli množství sinic se nedoporučuje ani koupání na přehradní nádrži České údolí v Plzni, kde je malá průhlednost vody.

Naopak na přehradě Hracholusky, největší koupací ploše v Plzeňském kraji, panují stále u hráze velmi dobré podmínky pro plavce. Voda má teplotu kolem 24 stupňů Celsia a velmi dobrou průhlednost. Směrem k horní části přehrady kvalita vody klesá. Zhoršenou kvalitu vody vinou sinic hlásí aktuálně hygienici na Radosti.

Voda velmi dobré kvality a vhodná ke koupání je v rybnících bolevecké soustavy v Plzni. Teplota vody se aktuálně pohybuje kolem 20 stupňů.

Senecký rybník má sice vodu velmi dobré kvality, ale pokud nepřijdou vydatnější srážky, zůstane hladina celé prázdniny metr pod přelivem. Při pohybu lidí na mělčině se rychle zakalí jílovými částečkami.

Šídlovský rybník má průhlednost pouze 1,4 metru a jsou tam první drobné vločky sinic v množství hluboko pod hygienickými limity. Podmínky pro koupání jsou stále velmi dobré. Kamenný rybník má trvale velmi dobrou jakost vody. Průhlednost přesahuje dva metry, a to i přes typické hnědé zbarvení vody rašelinnými látkami.

Královéhradecký kraj

Voda ke koupání ve vodních nádržích v Královéhradeckém kraji je vyhovující. Hygienici tento týden provedli rozbory vody v koupalištive volné přírodě na Stříbrném rybníku u Hradce Králové a nekvalitní vodu nezjistili. V pořádku je i voda ve všech umělých koupalištích, uvedla dnes Krajská hygienická stanice v Hradci Králové.

Minulý týden rozbory zjistily zhoršenou kvalitu vody v přírodním koupališti v Dolcích u Trutnova a v Oborském rybníku v Jinolicích na Jičínsku. Po koupání v těchto lokalitách hygienici lidem doporučují osprchování čistou vodou. V Oborském rybníku hygienici zjistili zvýšené množství sinic a chlorofylu, v Dolcích může za zhoršení jakosti vody takzvané biologické oživení.

Jihomoravský kraj

Zhoršená jakost vody je ve třech z pěti přírodních koupališť na Brněnské přehradě. Stále se v ní ale lze koupat. Vyplývá to z informací Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje. Týká se to Rakovce, Rokle a Sokolského koupaliště. Na Kozí horce a Osadě je voda v lepším stavu a má jen mírně zhoršené vlastnosti.

Mírně zhoršené vlastnosti jsou i ve Výrovicích na Znojemsku, v ostatních sledovaných a nejnavštěvovanějších přírodních koupalištích v Jihomoravském kraji je voda bez problémů. Koupat se lze v Letovicích a Palavě i rybníku Suchý na Blanensku, v biotopu v městské části Brno-jih, v jezírku Wellness Infinit Maximus, v Kovalovicích na Brněnsku, v Nových Mlýnech na Břeclavsku, na Lučině a v Bohuslavicích na Hodonínsku, v Lulči na Vyškovsku i v Banticích, Vémyslicích a Vranovské přehradě na Znojemsku.