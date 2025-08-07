Horký vzduch z jihu opět přinese do Česka tropy. O víkendu můžou teploty přesáhnout třicítku

Do Česka se v druhé polovině týdne vrací letní počasí, bude slunečno a o víkendu teploty překročí tropickou třicítku. V neděli odpoledne se mohou ojediněle vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Děti se chladí v rozprašovači vody z pojízdné cisterny při kropení nádvoří Pražského hradu

O víkendu můžou teploty vystoupat na hodnoty od 28 do 33 stupně Celsia (ilustrační foto) | Foto: Jakub Jirásek | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podobný ráz počasí vydrží podle meteorologů i na začátku příštího týdne. „Ode dneška (čtvrtka) k nám začne proudit teplý vzduch od jihozápadu, postupně jihu. Čekáme poměrně slunečné počasí, od neděle se může odpoledne objevit přechodně víc oblačnosti,“ uvedl ČHMÚ na síti X.

„S malou pravděpodobností se vyskytne přeháňka nebo i bouřka. Teploty budou stoupat, o víkendu až na hodnoty od 28 do 33 stupně Celsia,“ doplňují meteorologové.

Ve čtvrtek meteorologové předpokládají teploty mezi 24 a 28 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů, na Šumavě až 21 stupňů Celsia.

V pátek mohou teploty vystoupat na 31 stupňů Celsia, o víkendu až na 33 stupňů.

