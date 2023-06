Bytový komplex postaví radnice sama. Horní Bečva v Beskydech nabízí 50 domů, z prodeje zaplatí výstavbu

Přes 50 bytů plánuje postavit vedení Horní Bečvy na Vsetínsku. Bytový komplex chce obec postavit sama bez pomoci soukromého investora, peníze plánuje získat z prodeje bytů. Nabídkové ceny se pohybují od necelých tří milionů za byt jedna plus kuchyňský kout až po bezmála devět milionů za třípokojový byt. Zájem je ale zatím vlažný, říká starosta Horní Bečvy Rudolf Bernát (nez.) Horní Bečva 21:43 11. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Horní Bečva je specifická, lidé to vyhledávají, jsou tam sjezdovky, cyklostezky,“ hodnotí majitel realitní kanceláře | Zdroj: Adam Uličný

Nová lávka přes Rožnovskou Bečvu dnes slouží hlavně školákům, už za dva roky zkrátí cestu do centra obyvatelům nového bytového komplexu. „Vytvoří novou komunikační linii mezi novým centrem a infrastrukturou,“ plánuje starosta Horní Bečvy Bernát.

„Teď je to brownfield. Podél řeky Bečvy bude stát bytová budova Meandr. A tady před restaurací bude Prizma, kde budou byty i nebytové prostory,“ ukazuje starosta.

Rezervaci na byty spustila obec začátkem června. „Zájem je zatím vlažný. Stávající ekonomická situace s úrokovými sazbami nám do toho háže vidle,“ uznává Bernát.

Nabídkové ceny se pohybují od necelých tří milionů za byt jedna plus kuchyňský kout až po bezmála devět milionů za třípokojový byt.

S pomalou rychlostí ale starosta počítá a říká, že projekt případně upraví. „V každé fázi se můžeme rozhodnout, jakým způsobem budeme postupovat. Máme už vysoutěženou stavbu i projektovou dokumentaci. Soutěžili jsme to v režimu vyprojektování stavby jako takové podle zadání obce, které jsme připravovali formou studie,“ vysvětluje starosta Bernát.

Zatímco obvykle spolupracují samosprávy měst a obcí na podobných projektech se soukromými investory, Horní Bečva se do stavby bytových domů v areálu bývalé pily plánuje pustit sama.

„Byli jsme k tomu dotlačeni legislativou. Původně jsme to plánovali ve spolupráci se soukromým vlastníkem. Ale protože obec je veřejný zadavatel, proto jsme museli postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. Čili projekt máme celý pevně v rukou. Je to náročné, ale věřím, že to zvládneme,“ uznává Bernát.

Obec tím na sebe bere i riziko v případě, že by se byty neprodaly.

„Těžištěm projektu je prodej bytů soukromým vlastníkům. Pokud se nám nepodaří zaplnit třeba nějaké vyšší procento, tak budeme zvažovat, jak postupovat dál. Jestli projekt zmenšíme, optimalizujeme...“ předestírá starosta.

Registrace zájemců o koupi bytů skončí v Horní Bečvě na konci června, stavět by se pak mohlo začít příští rok.

‚Je to výjimečné‘

Developerských projektů soukromých investorů jsou v kraji desítky. Projekt, kdy staví sama obec, je podle jednatel realitní kanceláře Kocourek Tomáše Kocourka spíše výjimkou.

„Je to výjimečné. Obce na to nemají většinou prostředky, aby do toho financovaly. A zaplatit developerský projekt není v dnešní době úplně jednoduché,“ upozorňuje.

Trh s byty se sice na Valašsku zcela zastavil, zájemce by ale mohlo nalákat bydlení v horském středisku.

„Horní Bečva je specifická, lidé to vyhledávají, jsou tam sjezdovky, cyklostezky,“ uzavírá Kocourek.