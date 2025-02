Horolezci s vysavači v katedrále svatého Víta. Chrám se po čtyřiceti letech dočkal kompletního úklidu

„Návštěvní provoz spolu s přirozeným prouděním vzduchu přispívají k tomu, že se uvnitř katedrály usazují vrstvy prachu a dalších nečistot. Běžný úklid zvládá odstranit jen malou část těchto usazenin, kamenné prvky proto můžeme průběžně čistit pouze při větších opravách,“ popisuje ředitel Správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.

„Jde o naprosto mimořádnou akci, která co do rozsahu nemá obdoby v posledních čtyřiceti letech. Postavit lešení pro přístup ke všem oknům by bylo nesmírně nákladné a pro návštěvníky by interiér musel být uzavřen, díky horolezcům může proběhnout generální úklid v podstatě za plného provozu,“ vysvětluje zástupce Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky Petr Chotěbor.

Lešení proto stojí pouze v oblasti za hlavním oltářem. Odborníci na něm pracují na odstranění statických poruch nad hlavicemi sloupů vnitřního triforia. Ve vnitřním triforiu se také nachází slavné busty Karla IV., jeho manželek, syna a dalších důležitých osobností.

Restaurátoři zde také opravují okenní vitráže podle návrhu Maxe Švabinského. Barevná okna jsou kvůli své váze a klimatickým podmínkám v několika místech deformovaná. U několika dílů je proto nutné vyměnit jejich olověné osnovy. Po dokončení prací za hlavním oltářem ale lešení z katedrály nezmizí, opravovat se budou vnější chrliče.

Péče o největší hradní komplex na světě je náročná, ale nutná, abychom tuto jedinečnou památku zachovali pro další generace. Proto po více než 40 letech od podobně rozsáhlých prací dostávají vitráže a pískovcové stěny katedrály sv. Víta svou zaslouženou péči.

Opravy pokračují i na dalších místech hradního areálu. Správa Pražského hradu rekonstruuje například Ústav šlechtičen, kde pracovníci kompletně obnovují fasády a šest tisíc metrů čtverečních střechy. Jedná se o největší investiční akci za několik desítek let. Vyjde na 180 milionů korun.