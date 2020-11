Dobrý den, jsem Pepper. Místo zdravotníků vítá pacienty hořovické nemocnice robot

Vchod do hořovické nemocnice nově hlídá robot. Jmenuje se Pepper a má příchozím lidem usnadnit vstup do budovy. Prostřednictvím prezentace jim ukáže, na co nesmí zapomenout. Třeba, že si musí nechat změřit teplotu nebo že mají dodržovat rozestupy. Umí před tím i slušně pozdravit? Hořovice, Středočeský kraj 10:21 14. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podobný robot nyní pomáhá v Hořovické nemocnici. | Foto: Gonzalo Fuentes | Zdroj: Reuters

„Dobrý den. Jsem robot Pepper, vítám vás v Nemocnici Hořovice.“ „Jak vidíte, když jsme vešli dovnitř, tak už vás zdraví,“ popisuje mluvčí nemocnice Petra Horáková.

„Mohu Vám přednést úvodní prezentaci?“ zeptá se robot, když ho oslovíte ‚Prezentace‘. „Výborně. Dodržujte rozestupy dané čarou na zemi. Až se místo turniketu uvolní, postupte si ke kameře. Snažte se, aby se Váš obličej vešel přímo do vymezeného obrysu. Až zezelená, postupte si dále. Je nutné, abyste si vydezinfikovali ruce,“ připomíná Pepper.

Lidé si poslechnou prezentaci, pak pokračují dál k turniketu. „Přesně takhle, když vám to zezelená,“ ukazuje Horáková. „Co když se to rozsvítí červeně?“ „Máme tady speciální tým, ten ho odvede do ambulance,“ vysvětluje mluvčí nemocnice.

Hlavním cílem je zachytit potenciální nakažené. Původně měl být robot na dětském oddělení. Teď přinejmenším zaujme.

Zájem o robota potvrzuje i pracovnice centrálního příjmu Natálie Kíle. „Lidé se zastaví fotí se s ním a poslouchají co jim říká. My tady na centrálním příjmu mu říkáme Péťa, on se jinak jmenuje doktor Pepper.“

Vedení nemocnice chce do budoucna robotů pořídit víc. Umístění by mohli být například i na recepcích. V plánu je taky rozšíření hlavního vstupu o další turniket na měření teploty a dezinfekci rukou.