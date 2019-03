České horské službě meziročně přibylo zásahů. Nejvíc práce měla v Krkonoších

Horské službě ČR v letošní zimní sezoně vzrostl počet zásahů o dvě procenta. Záchranáři od loňského 1. prosince do pondělí 18. března měli 7158 zásahů, v minulé zimě za stejnou dobu to bylo 7009 zásahů. „Lidí na horách bylo letos v zimě opět více. Počátek roku byl vzhledem k mohutné sněhové nadílce poněkud hektičtější, ale podařilo se nám vše zvládnout,“ řekl k bilanci sezony mluvčí Horské služby ČR Radek Zeman. Špindlerův Mlýn 13:00 19. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zima, sníh, Horská služba, ilustrační foto | Foto: Šárka Škapiková | Zdroj: Český rozhlas

Zima s nadprůměrným sněžením a silným větrem přidělala horské službě práci při opravách tyčového značení, které bylo mnohdy zapadané sněhem nebo polámané. „V některých oblastech musela horská služba prořezávat cesty, která byly zatarasené spadlými stromy a větvemi,“ uvedl Zeman.

Návštěvníci hor by měli být stále velmi opatrní, protože podmínky na horách se na konci zimy často rychle mění. „Jarní lyžování může být v některých místech zrádné. Sníh přes noc zmrzne a lyžaři jedou po zledovatělém povrchu. Během dne pak sníh povolí a částečně roztaje, takže se změní na měkký a mokrý,“ varoval Zeman.

Z jednotlivých oblastí měli tradičně nejvíce práce horští záchranáři v Krkonoších, kteří vyráželi asi k 2600 případům. Meziročně to bylo o čtyři procenta méně. Úbytek zásahů záchranáři zaznamenali i v Orlických horách, a to o tři procenta na 759. V Jizerských horách bylo zatím zásahů stejně jako loni, a to 766.

V ostatních oblastech horští záchranáři zasahovali častěji než loni. Největší nárůst zatím vykázali v Beskydech, a to o 19 procent na 561 zásahů. Po Krkonoších měli dosud nejvíce práce záchranáři v Jeseníkách. Třetí největší počet zásahů měla horská služba v Krušných horách, které loni byly počtem zásahů až na pátém místě. „Do Krušných hor jezdí stále více lidí. Zlepšuje se tam lyžařská infrastruktura,“ uvedl Zeman.

Nejvíce horská služba zasahovala na sjezdovkách, ke sjezdařům vyrážela 4095 krát, ke snowboardistům 1300 krát. Nejčastějším úrazem bylo poranění kloubu, kterých zatím horská služba evidovala téměř 2800. Záchranáři také ošetřovali 2220 různých pohmoždění a přes 1700 zlomenin.

Šestnáct úmrtí

Úmrtí Horská služba ČR do pondělí zaznamenala 16, ve stejném období loňské sezony jich bylo 17. Většina úmrtí souvisela se zdravotními obtížemi lidí a nebyla způsobena úrazy. Smrtelný úraz se stal 22. ledna ve Špindlerově Mlýně, kde čtyřicetiletá žena vyjela ze sáňkařské dráhy. Byla nalezena nedaleko stromu, do kterého pravděpodobně narazila.

Úrazů s těžkým zraněním se stala řada. Vážné poranění dolní poloviny těla utrpěl v Peci pod Sněžkou šedesátiletý lyžař, kterého přejela rolba. V Jeseníkách ve středisku Ovčárna šestnáctiletá lyžařka utrpěla poranění páteře a pánve. V Beskydech v oblasti hory Smrk se těžce zranil po nárazu do stromu sedmatřicetiletý skialpinista.

V krušnohorské Dolní Moldavě se na atrakci snowtubing těžce zranila sedmatřicetiletá žena, lehké zranění utrpěla její čtyřletá příbuzná. Na nafouknutém gumovém kruhu vyletěly z dráhy a narazily do stromu.

Na začátku ledna vypadlo šestileté dítě z lanovky v krkonošském Harrachově. Dívka utrpěla těžké zranění po pádu z osmimetrové výšky. Velká záchranná akce se odehrála v polovině ledna v areálu Buková hora v Orlických horách po pádu stromu do lan čtyřsedačkové lanovky. Záchranáři z lanovky postupně sundali 71 lidí, nikdo se nezranil.

Začátkem března vichřice srazila z úbočí Sněžky směrem do Obřího dolu muže a ženu. Při nočním sestupu se zřítili do Rudného Žlebu. Muži se podařilo přivolat pomoc až ráno. Těžce zraněnou a podchlazenou ženu zachránili záchranáři s pomocí vrtulníku.