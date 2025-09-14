Horšovský Týn čeká pokračování rekonstrukce průtahu městem. Kyvadlová doprava potrvá do října
V Horšovském Týně na Domažlicku začne v pondělí druhá etapa rekonstrukce průtahu městem. Naváže na stavbu z roku 2021. Jde o hlavní tah z Plzně přes Domažlice na hraniční přechod Folmava a dále do Německa. Za 53 milionů korun opraví stavbaři 650 metrů dlouhý úsek silnice první třídy I/26 od křižovatky s Domažlickou ulicí až po výjezd z města ve směru na hranice. Oznámil to regionální mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Adam Koloušek.
Mezinárodní silnice I/26 je silně dopravně zatížená hlavně kamionovou dopravou.
V Českém lese stojí stovka zaniklých obcí. ‚V Lučině se odkrývala fara nebo hostinec,‘ říká dobrovolnice
Číst článek
„Komunikace v tomto úseku vykazuje řadu závad, které budou postupně odstraněny. Bude rekonstruován povrch vozovky, ale dojde také k rozsáhlejším úpravám pod povrchem. Rekonstrukcí projde i kanalizace a vodovodní řad,“ řekl mluvčí.
Stavba je rozdělená do dvou etap, první bude letos a druhá v prvním pololetí roku 2026. „Od 15. září do 31. října budou práce probíhat od sídla firmy Karpem po výjezd z města Horšovský Týn. Provoz bude veden jedním jízdním pruhem kyvadlově,“ doplnil Koloušek. Od jara příštího roku budou práce pokračovat v úseku od světelné křižovatky až ke Karpemu.
Termín uzavírky na příští rok ještě není pevně stanovený. Podle informací z horšovskotýnské radnice se počítá předběžné s 1. dubnem až 31. červencem. V případě vhodných klimatických podmínek bude podle Kolouška stavba pokračovat už v březnu.
Opravený most
Akce navazuje na staveby ve městě v roce 2021. Tehdy se v prosinci řidičům otevřel opravený most na frekventované silnici druhé třídy, která zajišťuje propojení Domažlicka a Tachovska a napojení na dálnici D5 u Nové Hospody poblíž Boru u Tachova.
V Klatovech začali stavět novou dva kilometry dlouhou stezku. Má spojovat město s letištěm
Číst článek
Ředitelství připravuje také 6,5 kilometru dlouhý obchvat Horšovského Týna za více než 1,3 miliardy korun bez DPH. V současnosti běží na plánované trase geotechnický průzkum. Stavba začne kolem roku 2030.
„Přeložka převezme podstatnou část dopravy ze stávající silnice vedené průtahem města a jeho místní částí Semošice. Současný průtah v celkové délce 3,4 km vede v těsné blízkosti stávající zástavby a je v nevyhovujících technických parametrech pro silnici I. třídy,“ zmiňuje Ředitelství silnic a dálnic v informačním letáku o stavbě.