Horští záchranáři zasahovali v Krušných horách přes léto u tří set případů. Nejčastěji pomáhají cyklistům
Horští záchranáři letos v létě zasahovali u více než 1600 případů, nejčastěji pomáhali zraněným cyklistům „V porovnání s loňskem jsme měli o něco nižší počet výjezdů, což přičítáme horšímu počasí. Při srovnání typů výjezdů je to zhruba stejné,“ shrnuje náčelník Horské služby Krušné hory Miroslav Račko.
Kolik výjezdů jste za léto měli a k jakým případům jste vyjížděli nejčastěji?
Kdybychom se bavili o Krušných horách, je to za celou letní sezonu přes 300 událostí, za samotné prázdniny je to přes 200. Je tam zatím zhruba 10–15 procent pokles ve srovnání s loňskou sezonou. U nás v Krušných horách jsou to zhruba ze dvou třetin zásahy u cyklistů. A ta zbývající třetina je všechno ostatní.
Vzpomenete si na nějaký výjezd během léta, který byl naprosto neobvyklý?
To by byla spíš asi otázka na mé kolegy, kteří jsou v terénu více, ale teď mě napadá záchrana psa v okolí Klínovce, který byl uštknutý zmijí. Tam se kolegové podíleli na jeho záchraně. To se standardu asi vymyká.
Horská služba představila svou práci při pochodu na Pláně. Přes nepřízeň počasí dorazily desítky turistů
Číst článek
Letní sezona skončila. Co teď čeká záchranáře?
Ona úplně neskončila, návštěvnost na horách bývá v závislosti na počasí až do půlky října vysoká.
Kromě rutinních služeb nás čekají různý typy předsezonních školení a doškolení. O tomto víkendu se účastníme mezinárodních soutěže v Krkonoších, absolvujeme zdravotnická doškolení.
V listopadu nás potom čeká přezbrojování a na zimu třeba kontrola tyčových značení, takže se rozhodně nenudíme a té práce je, myslím, dost.