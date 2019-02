Nebezpečí na horách: v Krkonoších a Jeseníkách hrozí lavinové nebezpečí, Beskydy hlásí zledovatělý terén

V Krkonoších a v Jeseníkách platí druhý stupeň lavinového nebezpečí z pěti. To znamená mírné nebezpečí, dají se očekávat pouze laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu. Zvýšenou opatrnost by turisté měli zachovat na svazích se sklonem nad 35 stupňů. Praha 9:26 22. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zima na horách (ilustrační foto) | Foto: Tereza Matoušová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V Krkonoších bude foukat silný nárazový vítr až sto kilometrů za hodinu. Proto horská služba nedoporučuje hřebenové túry. V Krušných horách na běžeckých tratích kolem Bouřňáku mohou ležet popadané stromy. Lesníci je odtáhnou, až odtaje sníh. V Beskydech platí pro celé pohoří varování na zledovatělý terén.

Horská služba v letošní zimní sezoně zaznamenala nárůst počtu zásahů o šest procent. Od loňského 1. prosince do minulého úterý měli 4 370 zásahů, to je o 228 víc než rok předtím. Nejvíc případů řešili v Krkonoších. Tam ale zásahů o dvacet ubylo. Nejčastěji musí horská služba ošetřovat poraněné klouby na sjezdovkách. Devět lidí už zemřelo. Další utrpěli těžká zranění, třeba při nárazu hlavou bez helmy do stromu.

V rakouských Alpách by během pátku mělo napadnout až půl metru sněhu. V nižších polohách by mělo intenzivně pršet.