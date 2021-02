Ministerstvo zdravotnictví označilo hory za rizikové. Podle středisek je tvrzení scestné

Označit pohraniční horské oblasti Česka za rizikové z hlediska šíření koronaviru z důvodu turistického ruchu, je podle Asociace horských středisek (AHS) scestné a zavádějící. Podle ředitele AHS Libora Knota vláda pokračuje v politickém rozhodování o skiareálech, a nepřihlíží k racionálním argumentům. Reagoval tak na tiskovou zprávu ministerstva zdravotnictví, podle níž je na horách vyšší riziko nákazy covidem-19 než v jiných oblastech. Hradec Králové 19:19 2. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Počet nových případů za 14 dní k 31.12.2020 | Foto: ÚZIS | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

„Před dvěma měsíci na tom byl podle ministerstva zdravotnictví nejhůře Zlínský kraj. Jak by pan ministr zdůvodnil, že se tam nákaza šířila nejrychleji? To bylo proto, že tam žádné hory nejsou? Je to úplně stejně scestná logika,“ řekl v úterý ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Podle něj se zaplněností nemocnic v pohraničních oblastech nemá turistický ruch a jarní prázdniny co do činění. „Problém není na horách,“ řekl Knot.

Ministerstvo zdravotnictví v úterý označilo situaci v horských střediscích a příhraničních oblastech za kritickou. Podle ministra Jana Blatného (za ANO) se tam setkávají lidé z celé země a řada obyvatel ignoruje nařízení. Data podle ministra ukazují, že nakažených na 100 000 obyvatel je v příhraničních regionech víc, zejména v oblastech s horskými středisky.

Ministerstvo vydalo i mapu, která má jeho tvrzení dokazovat. Při pohledu do mapy je ovšem zřejmé, že v některých horských oblastech, například na Šumavě, v Beskydech, Jeseníkách a i v Krušných horách není situace horší než jinde, spíše naopak. Ministerstvo navíc nijak neupřesňuje, zdali jsou v okrese Trutnov opravdu zasažená velká střediska Špindlerův mlýn a Pec pod Sněžkou.

Z mapy také například vyplývá, že mezi rizikové regiony patří i Polabí nebo Benešovsko.

Epidemiologické charakteristiky - horské vs. ostatní oblasti | Foto: ÚZIS | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

„Lidé se setkávají v rámci republiky na daleko rizikovějších místech. To, že se lidé setkávají na čerstvém vzduchu, navíc v době jarních prázdnin, nemůže být důvod k tomu něco omezovat,“ řekl Knot.

Asociace nedávno ostře kritizovala uzavření posledních několika lanových drah, které na horách sloužily pro pěší a běžkaře. „Z epidemického hlediska to bylo naprosté plácnutí do vody, nic neřešící zákaz. Svědčí to o nekompetentnosti,“ řekl Knot.

Provoz lanových drah a vleků byl do soboty omezen jen v souvislosti s užíváním sjezdových tratí. Po zpřísnění protiepidemických opatření přestala minulý týden platit i tato výjimka.

Kvůli epidemii koronaviru je od 27. prosince z nařízení vlády zastaven provoz lyžařských areálů. Zástupci areálů opakovaně požadují obnovení provozu, a to za přísnějších podmínek než například v Rakousku, kde se lyžuje.