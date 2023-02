Tající sníh může zvednou vodní hladiny. Česko se bude v neděli nadále potýkat se silným větrem

V části Vysočiny a Šumavy, v příhraničí od Krkonoš po Jeseníky a na Vsetínsku mohou do nedělního večera kvůli rychlému odtávání sněhu stoupat hladiny vodních toků, ze břehů by se ale vylévat neměly. Silný vítr v nárazech až 70 kilometrů v hodině čeká Český hydrometeorologický ústav během soboty nadále téměř v celém Česku, v neděli hlavně na západě a jihu území. Výstrahu v sobotu aktualizovali meteorologové. Praha 15:14 18. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Silný vítr v nárazech až 70 kilometrů v hodině čeká Český hydrometeorologický ústav během soboty nadále téměř v celém Česku, v neděli hlavně na západě a jihu území (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Varování před prvním, tedy nejnižším stupněm povodňové aktivity platí od sobotních 11.00 pro okolí Žďáru nad Sázavou a Poličky, večer se výstraha rozšíří také na příhraničí na jihu od Sušice po Trhové Sviny a na severu od Tanvaldu a Železného Brodu po Šumperk.

Na povodňovou bdělost se vodní toky mohou dostat také na Vsetínsku. Na prvním stupni povodňové aktivity byla kolem 11.30 řeka Sázava ve Žďáru a v blízké obci Sázava.

#vystraha Meteorologové vydali upozornění na povodňovou bdělost (nízký stupeň nebezpečí) a silný vítr (nízký stupeň nebezpečí).

Podrobnosti k výstraze najdete vždy na výstražném webu #chmu https://t.co/1u0AalHkXm pic.twitter.com/rXt6TF8cIi — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 18, 2023

Povodňová výstraha platí do nedělních 18.00. „Vzestupy budou pokračovat až do zítřejších (nedělních) odpoledních hodin, kdy by se situace v důsledku ochlazení měla postupně stabilizovat,“ uvedl Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.

Lidé by se neměli v oblastech s povodňovou výstrahou pohybovat v korytech toků nebo jezdit na lodích. Kvůli zvýšenému odtoku vody z krajiny se v podmáčené půdě může snížit stabilita stromů, varovali meteorologové.

Pozor na silný vítr

Výstraha před silným větrem do sobotního pozdního večera zahrnuje celé území České republiky s výjimkou podhorského pásu od Roudnice nad Labem po Semily, Zlínského kraje a východní části Jihomoravského kraje včetně Brna. Večer se má vítr utišit, znovu by mělo silně foukat v neděli od rána do zhruba 16.00 už v menší části Česka.

Výstraha pro neděli se tak týká jen jižní části území po Břeclav a Prostějov na východě a po Chomutov, Rakovník, Kutnou Horu, Chrudim a Lanškroun na severu. V Praze by v neděli silně foukat nemělo.

Vítr může poškodit stromy a způsobit menší škody na budovách a komplikace v dopravě. Lidé mohou přijít k úrazu od větrem uvolněných předmětů nebo zlomených větví. Měli by zajistit okna a dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty. Na horách jim meteorologové doporučuje omezit túry a nevydávat se zejména na hřebeny.