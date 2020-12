Horští podnikatelé předali ministerstvu obchodu petici proti opatřením. K budově resortu přijeli v rolbách

Zhruba dvacet provozovatelů horských hotelů, hospod a boud přijelo dnes kolem 18.30 do centra Prahy s dvěma rolbami předat na ministerstvu obchodu a průmyslu v ulici Politických vězňů petici s názvem Neničte hotely a hospody. Akci svolali horští podnikatelé nejen z gastronomických a ubytovacích služeb, ale i třeba prádelen, úklidových služeb či půjčoven vybavení. Trvala asi 15 minut, poté ji policie ukončila. Praha 22:34 18. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle majitelky Luční boudy Kláry Sovové není důkaz o tom, že dochází k přenosu viru v hotelích a restauracích | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Chceme upozornit na to, že se tu momentálně ničí hotely a hospody a že epidemický důvod k tomu není jasný. Dosud jsme nikde nenašli důkaz, že dochází k přenosu v hotelích a restauracích," řekla majitelka Luční boudy v Krkonoších Klára Sovová. Vládní opatření, podle kterého musí být nyní hotely a restaurace zavřené, je podle krkonošských hoteliérů likvidační pro jejich podnikání.

Období kolem vánočních svátků a silvestra tvoří u většiny z nich ze zimy až 40 procent tržeb, jde o nejsilnější část roku. Lyžařská střediska přitom mohou být od pátku 18. prosince v provozu za dodržování přísných hygienických pravidel, například k pokladnám a turniketům musí vést koridory omezující shlukování lidí. Ubytování na horách ale není možné.

‚Volání o pomoc‘

„Vláda si prostě dělá alibi, že vykonává nějakou činnost, ale podle nás nedělá nic a jen zkratkovitě ničí život naší země,“ uvedla Sovová. Protestující podnikatelé proto podle ní v pátek večer symbolicky v den úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla přijeli s peticí k budově ministerstva průmyslu a obchodu v ulici Politických vězňů v Praze 1.

„Je to naše volání o pomoc. Letos nás zavřeli potřetí, přitom nejde o opatření, které by pomohlo zastavit šíření epidemie,“ doplnil Martin Jandura zastupující hoteliéry, restauratéry i další podnikatele ze Špindlerova Mlýna.

Protiepidemická opatření v zemi se kvůli zhoršení epidemické situace ode dneška zpřísnila z třetího do čtvrtého stupně systému PES. Rizikové skóre přitom v pátek odpovídá už pátému stupni rizika nákazy. Kvůli přechodu do čtvrtého stupně systému PES by se měly zavřít restaurace, hotely, provozovny služeb a obchody s výjimkou prodeje základních potřeb. Vláda ale tentokrát při zavedení čtvrtého stupně opatření vyhlásila řadu výjimek. Třeba obchody a provozovny služeb tak mohou i nyní být otevřené, zatímco restaurace, hotely či muzea a galerie se uzavírají.