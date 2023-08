Hospic sv. Lazara v Plzni chystá stěhování. Nová budova vznikne v Liticích, je ale potřeba pomoc dárců

Velké stěhování čeká plzeňský Hospic svatého Lazara. Hospic funguje už několik let. Tým sestřiček, lékařů a sociálních pracovníků se stará o důstojné dožití těžce nemocných pacientů a umožňuje rodině a blízkým být s nimi. Z Petrohradu se přesune mnohem dál od centra – do Litic. Právě tam vznikne nový pavilon a klienti tak získají pro poslední dny života mnohem lepší a důstojnější zázemí. Plzeň 22:53 28. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zařízení má lůžkovou část, v rámci níž se ročně postará zhruba o 380 klientů. Loni se navíc spustila i služba domácího hospice, během prvního roku fungování bylo takto obstaráno 170 pacientů.

Aby byly podmínky a zázemí pro klienty lepší, připravuje nyní vedení hospice stavbu nové budovy. „Současná budova vlastně nikdy plně nevyhovovala. Umístění je v městské zástavbě, kde z jedné strany máme rušnou Sladkovského ulici a z druhé neutěšený vnitroblok. Není tam žádná zahrada ani kousek parku. Navíc nám chybí dostatek parkovacích míst,“ říká ředitelka zařízení Jiřina Helíšková.

Náklady 400 milionů

Nový hospic by měl vyrůst v Plzni-Liticích, v klidné lokalitě, která je ale zároveň dostupná hromadnou dopravou. Nyní zařízení spolupracuje s městem Plzeň na utvoření smlouvy o výpůjčce na pozemek.

Dále je zpracovaná předběžná studie, díky níž existuje představa, co všechno by mohl nový dům nabídnout. Klienti mohou počítat stejně jako dosud s jednolůžkovými pokoji s možností přistýlky, každý z nich by měl mít výstup přímo ven do zeleně, v případě patra na balkon.

Klíčový pak bude vznik atria, kde budou umístěny lavičky, jezírko, stromy a podobně. Takové místo v současném hospici chybí.

Finance by chtěl hospic čerpat z různých zdrojů – plánuje se obrátit na kraj, různé fondy, nadace, sponzory, dárce. „V tuto chvíli potřebujeme sehnat 12 až 15 milionů na projektovou dokumentaci. Celkový odhad nákladů je v současné době maximálně 400 milionů korun,“ prozrazuje Jiřina Helíšková.

Kdy bude nová budovat hotova, je zatím ve hvězdách. Hodně bude záležet na spolupráci s městem a také na výši příspěvků dárců, bez nichž se hospic neobejde.