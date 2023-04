‚Pouto, které si v nemocnici nevytvoříte.‘ Práce v domácím hospicu je jiná, schází ale sestry i finance

V Česku chybí čtyři tisíce zdravotních sester. Vyplývá to z nové analýzy Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Málo jich mají i domácí hospice. Ty sice nemůžou sestrám dát tolik peněz jako třeba nemocnice, nabízí ale specifickou práci založenou na osobních vztazích a pravidelném kontaktu s pacientem. Tábor 17:26 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hospice dlouhodobě řeší problém s nedostatkem zdravotníků (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Pomoc táborského Domácího hospice Jordán využívá Jana Stuparičová, která se stará o nevidomého devadesátiletého manžela. „V osmdesáti oslepl, už jsem o něj pečovala asi dva roky předtím, ale to pořád šlo. Když přišel o zrak a smířili jsme se s tím, bylo to asi pět let krásné, ale pak ochrnul a zůstal na vozíku,“ vypráví.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Se zdravotníky Domácího hospice Jordán jel k pacientovi Jan Kopřiva

„Rozhodli jsme se, že do nemocnice ho nikdy nedáme, že to nějak zkusíme, ale nebýt hospice, tak bych to nevydržela. Jak oni se starají a chovají, to jsem nezažila. Nikdy jsem si nedovedla představit, že pár žen dohromady dovede tohle udělat. Každému bych doporučila, pokud má jen trochu možnost, aby příbuzné do nemocnice nedávali a zůstali s nimi, protože je to úplně jiné,“ dodává.

Hospice ale dlouhodobě řeší problém s nedostatkem zdravotníků, zejména pak zdravotních sester. „Práce v hospici je týmová, a pokud budeme pracovat bez sester, naše práce bude polovičatá. My je potřebujeme, jsou to naše pravé ruce. Zrovna teď nám sestry chybí a nejsme konkurenceschopní vůči ostatním zdravotnickým službám,“ potvrzuje lékařka Helena Staňková.

Velká zdravotnická zařízení, jako je třeba dětská psychiatrická nemocnice v nedalekých Opařanech, totiž můžou zdravotním sestrám nabídnout více peněz, včetně náborového příspěvku, který je 150 tisíc korun.

Čeští lékaři napojili pacientku na umělou plíci. Zákrok celosvětově podstoupilo jen dvacet nemocných Číst článek

Práce pro domácí hospic ale podle vrchní sestry Adély Černé nabízí jiné benefity. „Díky hospici můžu být takovou sestřičkou, jakou chci být, což mi v nemocnici nebylo umožněno z časových důvodů. Tady mám čas na pacienta, přijdu do rodiny, seznámím se se všemi, povyprávíme, zavzpomínáme a pak plynule přejdu ke své práci. Tak se postupně sbližujeme a vzniká pouto, které v nemocnici nestihnu vytvořit,“ popisuje.

Domácímu hospici Jordán podle ředitelky Marie Sovadinové aktuálně schází dvě zdravotní sestry, respektive dva plné úvazky. „Jsme si vědomi toho, že finanční konkurence je veliká, ale motivací pro práci u nás by mohlo být, že je to práce ve velmi přátelském týmu, že je to práce, která dává hluboký smysl lidskému bytí i práci samotné,“ říká.

Problémy s personálním zajištěním péče řeší nejen v Táboře. Zdravotní sestry schází i v dalších hospicích v celé zemi.