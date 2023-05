Zániku hospody se obec Přívrat ubránila po svém. Hostinec začalI provozovat sami a investují do něj

Když před čtyřmi lety v obci Přívrat na Orlickoústecku skončil provozovatel místního pohostinství, rozhodla se obec postarat se o podnik sama. Opravila interiér, postupně přidala i nabíjecí stanici pro elektrokola a zisky investuje zpátky do podniku. Ceny se ale snaží udržet nízké. Přívrat 22:30 13. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obecní hospoda Přívrat | Zdroj: obec Přívrat

Podle hostinského pana Pavla má hospoda v průměru okolo 25 zákazníků denně a o víkendech i víc. „Převážně jsou to místní, nicméně s lepšícím se počasím se stále více objevují cyklisté a turisté,“ shrnuje. Stálých zákazníků má hospoda podle vrchního přibližně 40.

Vesnickou hospodu v Přívratu provozuje poslední přibližně čtyři roky obec.

„Ke konci roku 2018 nám odešel soukromník, který tu podnikatelskou činnost už nezvládal, a stáli jsme před rozhodnutím, co s hospodou,“ líčí starosta obce Přívrat Jan Stránský (Společně pro kraj).

Obec chtěla hospodu za každou cenu udržet, ale nového nájemce se nepodařilo sehnat. Zastupitelstvo se tak rozhodlo, že ji obec bude provozovat vlastními silami.

‚Všechno investujeme zpátky‘

Provozováním hospody obec zatím neprodělává, ale ani nevytváří příliš velké zisky.

„Všechno, co vyděláme nad nulu, se snažíme investovat zpátky do hospody tak, abychom byli zajímaví pro naše lidi i pro přespolní zákazníky,“ říká starosta.

V pandemii, kdy měla hospoda zavřeno, zrekonstruovali vnitřní vybavení a následně investovali do posezení před hospodou, do nabíječky pro elektrokola a zapracovali i na vizuální stránce objektu.

To oceňuje například paní Lenka. „Hospoda pro nás znamená život tady ve vesnici. Lidi se sejdou a popovídají,“ dodává.

Posedět do přívratské hospody ale nechodí jen místní. Láká také cyklisty, třeba pana Jaroslava. „Jezdím na kole, tak si zajdu na pivko a nevím, do které hospody bych měl chodit než sem do Přívratu. Tady je to o kulturním žití, tady se děje tolik věcí,“ vyzdvihuje.

Kvůli vyšším cenám nápojů a dalšího sortimentu musela hospoda mírně podražit. Podle starosty Stránského se ale snaží udržet co nejnižší ceny piva, aby neztratila klientelu.

V České republice se za poslední čtyři roky snížil počet vesnických hospod o 15 procent. Vyplývá to z dat Plzeňského Prazdroje. Jen v minulém roce skončilo přes 250 venkovských pohostinství.