Hospodský bojuje proti fake news. 27 let pomocí encyklopedie a teď i internetu ověřuje debaty svých štamgastů

Hospodského v Olešnici u Chlumce nad Cidlinou přestalo bavit poslouchat hlouposti, které zaslechne při debatách svých hostů. A tak se s pomocí encyklopedií, historických atlasů nebo internetu mění v rozhodčího, který neúnavně napravuje to, co hosté popletou. Debaty v hospodě o politice, sportu, historii, kultuře nebo běžném životě tak dostaly díky Daliboru Labíkovi a jeho přístupu úplně jiný rozměr. Reportáž Olešnice 19:45 19. června 2018

Vše začalo před 27 lety, tehdy se hospodský Dalibor Labík nemohl spolehnout na pomoc internetu. „Měl jsem tady, a ještě je dodneška mám, desítky encyklopedií, atlasů a atlasů dějin a všelijaké jiné literatura a ta nás rozsoudila. Ale na Wikipedii nebo Google to nemá,“ srovnává hospodský.

I dnes se v hospodě v Olešnici řeší všechno. Od sportu přes politiku až po kulturu nebo historii. A i když je díky internetu snazší najít odpověď, ne pokaždé dopadne opravná informace na úrodnou půdu.

„Povídal jsem, že jsem byl v pátek pozvaný na promoci a tam se jedlo suši. To jsou takové syrové ryby, jelikož to je starší pán, tak jsem si říkal, že o tom moc neví, s rýží a třeba i s kouskem lososa. A on mi říká: To není suši, to je náhražka. Suši to je taková jedovatá ryba, která zabila už několik lidí. Debata trvala asi půl hodiny, tak jsem šel domů, protože jsem měl tablet na nabíječce, přinesl jsem ho, vylezlo to i s obrázky, tak jsem mu to ukázal. Suši je jen jedovatá ryba, opáčil. Ale někdy ani důkaz nepomůže,“ vyprávěl Labík.

„90 procent lidí to bere, protože to vidí černé na bílém a staří chlapi, co tady přijdou, jsou zvyklí, že co je psáno, to je dáno, ti to berou. Ale je takových deset procent se hádají dál, i když to vidí napsané,“ popisoval svou zkušenost hostinský Dalibor Labík.

Debaty někdy vyplynou ze situace, někdy jsou cílené, usmívá se hostinský. „Jsou hádači, kteří se připravují už doma na nějaké téma, má třeba doma 30 let staré časopisy 100+1 , tam si to nastuduje ten den a jde s tím, že nás tady strčí všechny do kapsy,“ vyprávěl Labík.

Hecování a sázky

Atmosféra věčného hecování a sázek už k hospodě v Olešnici podle jednoho ze štamgastů Zdeňka prostě patří.

„Jeden říká: Ten strom má výšku osm metrů. A druhý říká: To je deset metrů. No a pak nás u toho bylo 30 a pouštěli jsme plynový balonek se šňůrkou, a pak se to dole měřilo, kolik strom nakonec měl,“ líčil štamgast. „Je to tady pořád, pořád něco,“ dodal.

V olešnické hospodě často padají sázky. Třeba o láhev whiskey, kterou hospodský obratem poraženému za nákupní cenu prodá. A sám, i když třeba na sport v životě nevsadil, nezůstává stranou.

„Kolikrát prohádám taky, prohraju tu láhev i já, ale samozřejmě pak přiznám svoji chybu a rád tu sázku vyplatím, protože to je čestné jednání,“ přiznával hospodský, že nikdo není dokonalý. I když v očích jeho ženy Martiny, která mu s provozem restaurace pomáhá, on sám téměř dokonalý je.

„S manželem se nedohaduju, ten má vždycky pravdu. Když něco nevím, tak jdu za ním a on rozhodne a takhle to bude,“ vyprávěla manželka hostinského.

V olešnické restauraci se zkrátka návštěvníci nenudí. A jestli se občas říká, že z hospody se člověk vrací moudřejší, než když do ní šel, tak v tomhle případě tvrzení nemusí mít ironický nádech.