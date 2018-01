Hospodářské noviny: firmy z Agrofertu platily Čapímu hnízdu za reklamu. Tvořila až 90 procent obratu farmy

Například v roce 2010 tvořily 91 procent z celkového obratu Čapího hnízda právě platby za reklamu od Agrofertu. Tyto peníze v podstatě zpětně zafinancovaly výstavbu Čapího hnízda. Farma díky nim mohla hradit splátky úvěrů za 455 milionů korun, ze kterých se areál budoval.

Naúčtované výdaje za reklamu také zvýšily společnostem z holdingu náklady, a ty pak nemusely platit tak vysoké daně z příjmů, vysvětlují Hospodářské noviny.

Holding Agrofert investoval v podstatě do svého - farma Čapí hnízdo se v roce 2013 po více než pěti letech vrátila zpátky do jeho majetkové struktury. Deník také upozorňuje, že by měl finanční úřad prověřit, jestli firmy Agrofertu opravdu získaly reklamu v hodnotě desítek milionů korun a nepřelévaly jen peníze do zadluženého Čapího hnízda. Finanční správa odmítá říct, jestli reklamní smlouvy v Čapím hnízdě kontrolovala.

Mluvčí Agrofertu se odmítl k reklamním smlouvám vyjádřit, odkázal na policejní vyšetřování. Bez komentáře nechal celou věc i Babiš. "Nevím, co na to má premiér odpovídat, když je firma ve svěřenském fondu," uvedl deníku Babišův mluvčí Vladimír Vořechovský.

Rekonstrukce farmy byla ukončena v roce 2010. Není jasné, jaký typ reklamy společnost prodávala. „Je to určitě divné a napovídalo by to třeba tomu, že klientům Čapího hnízda se vystavovaly faktury za fiktivní reklamní služby,“ uvedl prezident Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace Pavel Vrabec.

A obdobné zjištění přinesla i Mladá fronta Dnes, deník ze svěřenského fondu Andreje Babiše. „Policie v kauze Čapího hnízda zajímá, proč tam firmy Agrofertu poslaly 300 milionů za reklamu. Bez nich by se farma nepostavila,“ píše deník.

OLAF konstatoval, že zástupci Čapího hnízda při žádosti o dotaci zatajili některé informace. Českou justici upozornil na možné spáchání trestných činů. Ve stejné věci už Babiše a dalších deset lidí vyšetřuje policie. Šéfa hnutí ANO a jeho prvního místopředsedu Jaroslava Faltýnka však před trestním stíháním stále chrání poslanecká imunita.