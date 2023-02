‚Lidé si peníze schovávají a nedonesou nám je.‘ Hospody na vesnicích zejí prázdnotou a zavírají

Michal Dosek musel před rokem zavřít hospodu v obci Brloh na Českokrumlovsku s více než 200 obyvateli.

„Ceny za energie byly fakt neúnosné na počet lidí, kteří dorazili do restaurace. To se nedalo provozovat. Navíc v době, kdy se nemohlo do hospod, vznikla fůra malých provozovniček v garážích a to má obrovský vliv hlavně na restauratérství na vesnicích,“ říká.

Loni se svojí manželkou otevřel Radniční restauraci v Křemži. Zákazníky láká na širokou nabídku jídel, domácí zákusky a společenské akce, přesto ani tady není podnikání za stávající situace jednoduché.

„Všechno je dost na hraně. Lidé jsou opravdu vystrašení ze všeho, co slyší ze všech stran, peníze si spíš schovávají a nedonesou nám je,“ potvrzuje.

Křemže sháněla provozovatele do restaurace tři roky. Městys chce, aby byl podnik otevřený, proto Michalu Dosekovi nabídl výhodnější podmínky.

„Snížili jsme nájem na polovinu. Jde nám o místo pro setkávání lidí, navíc je tady poměrně pestrá turistická oblast. Když tu nebude možnost se najíst, lidé příště nepřijedou,“ vysvětluje starosta Josef Troup.

Vesnic bez hospod je po celé republice čím dál víc. „Končí desítky restaurací. Všechny náklady jsou velikánská položka, která táhne malé restaurace ke dnu. Abyste se uživili, musíte zvednout prodejní cenu, a to se některým zákazníkům už nelíbí, protože zákazník má také nějakou laťku. Je to velice nepříjemné, rozevírají se opravdu ostré nůžky,“ uvádí viceprezident Asociace hotelů a restaurací Jiří Král.

Restauratéři by proto uvítali pomoc státu. Řešením by podle Krále bylo snížení DPH.