V hospodách se díky vodním dýmkám na cigarety opět kouří. Výjimka se na ně ale nevztahuje

Od 31. května 2017, kdy vstoupil v platnost takzvaný protikuřácký zákon, se nesmí kouřit „ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb“, píše se v zákonu č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek.

Jedinou výjimku tvoří vodní dýmky. „Výjimka pro užívání vodních dýmek vzešla z hlasování v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Podle poslaneckého návrhu je kouření vodních dýmek běžné v čajovnách, které jsou s ním již neodlučně spojeny,“ sdělilo ministerstvo zdravotnictví.

A důvod? Podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce by totiž plošný zákaz kouření mohl mít pro čajovny „likvidační dopady, protože právě nabídka vodní dýmky patří k jejich charakteristickým rysům a tvoří podstatnou část tržeb,“ jak napsal serveru iROZHLAS.cz mluvčí Pavel Kopřiva.

Vodní dýmky

Výjimka se podle některých výkladů vztahuje právě i na tzv. vodní dýmky na cigarety. V některých restauracích se tak objevily nápisy povolující kouření výhradně pomocí tohoto zařízení.

Tento výklad podporuje i jeden z prodejců vodních dýmek Jiří Trávníček. „Opsal jsem to, co jsem si přečetl v zákoně. Že je výjimka na vodní dýmky na cigarety,“ řekl provozovatel webu vodnidymkanacigarety.cz.

Zde se odkazuje také na starší reportáže televize Prima a serveru iDNES.cz, podle kterých se na tato zařízení výjimka vztahuje.

Ministerstvo zdravotnictví připouští, že takzvaný protikuřácký zákon přesně nedefinuje, co je vodní dýmka. „Jedná-li se však o náplň do vodní dýmky, domníváme se, že je třeba vzít v potaz i zákon o potravinách a tabákových výrobcích, kterým je definován 'tabák určený do vodní dýmky'. A tím rozhodně nejsou míněny cigarety,“ informoval server iROZHLAS.cz tiskový odbor ministerstva zdravotnictví.

Výjimka?

Podle Kopřivy není nutné zvlášť definovat pojem vodní dýmka, protože jde o běžně používanou věc.

Zákaz kouření kromě vodních dýmek na cigarety v jedné pražské hospodě | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vzhledem k tomuto odůvodnění je pro uplatnění výjimky nutné považovat za vodní dýmku pouze pomůcku ke kouření tabáku do vodních dýmek v tradičním smyslu slova. Za vodní dýmku jde tedy považovat pouze kuřáckou pomůcku, jejíž princip spočívá v nasátí vzduchu z hadice, čímž vzniká ve váze podtlak, který vhání ohřátý vzduch od žhavého uhlíku do korunky, v níž je uložený speciální tabák určený do vodní dýmky. Vzhledem k tomu, že tabák do vodních dýmek je vlhký, dochází horkým vzduchem k jeho vysušování a pálení a vzniku kouře. Ten pokračuje tělem vodní dýmky až do skleněné vázy s vodou, kde se společně chladí a čistí a dostává se do horní části vázy do hadice,“ říká Kopřiva.

Oba úřady se tak shodují, že na vodní dýmky na cigarety se tak výjimka nevztahuje. „Inovovaný výrobek, jehož prostřednictvím lze vykouřit cigaretu, by neměl být považován za vodní dýmku, na kterou se vztahuje výjimka dle zákona č. 65/2017 Sb.,“ uzavírá Kopřiva ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

„Přikláníme se k tomu, že na použití vodních dýmek, které slouží ke kouření cigaret, a nikoliv k používání tabáku určenému do vodní dýmky či bylinných směsí určených k tomuto účelu, se výjimka podle § 8 takzvaného protikuřáckého zákona nevztahuje. Je třeba také upozornit, že zákon provozovateli nebrání, aby si zákaz používání vodních dýmek v provozovně rovněž stanovil,“ vysvětluje ministerstvo zdravotnictví.

Bezproblémové kontroly

Podle prodejce Trávníčka nemají jasno orgány, které dodržování zákazu kontrolují. Mezi ně patří například policie, hygienici, inspektoři České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Trávníček totiž tvrdí, že došlo ke kontrolám, během kterých zákazníci kouřili vodní dýmky s cigaretou, a nikdo nebyl pokutován.

„Nevím o tom, že by to bylo zakázáno. A v podstatě i kontroly, které probíhaly už od června, tak byly bez problémů. To znamená tam, kde kouřili vodní dýmky na cigarety, nedostali nikde pokutu. Nemám zkušenost, že by někde dostali pokutu. A určitě ty kontroly už probíhaly. Zákazníci, kteří je ode mě odebírají, tak já s nimi komunikuji, takže mi bylo řečeno, že když dostal někdo pokutu, tak dostal pokutu za to, že kouřil normálně cigaretu, což je jasné, že je zakázáno zákonem. Když ale začali dodržovat pravidlo vodních dýmek a hlídat to, aby tam nikdo nekouřil bez vodních dýmek, následná kontrola, která přišla, sdělila, že je to bez problému,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Trávníček.

Podle vyjádření ministerstva zdravotnictví ale v takových případech mohlo jít o jednotlivé selhání kontrolora, které ale prý nelze bez bližších údajů ověřit.

Za kouření v restauracích hrozí pokuta nejen provozovateli, ale i samotnému kuřákovi. „Osobě, která kouří na místě, na němž je kouření zakázáno, mohou správní orgány uložit pokutu až do výše 5000 korun. Provozovateli, který nevyzve osobu, která nedodržuje zákaz kouření na místě, na němž je to zakázáno, může správní orgán uložit až do výše 50 tisíc korun,“ dodává ministerstvo zdravotnictví.