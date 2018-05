Třetí stupeň poplachu u požáru haly v Hostivaři. 'Nevětrejte a nechoďte sem,' radí hasiči občanům

Při požáru v pražské Hostivaři nastal výbuch, hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Žádají obyvatele z okolí, aby nevětrali. Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky je požár velmi rozsáhlý, jednotky se soustředí, aby se oheň nerozšířil na vedlejší haly. Hasit pomáhá i vrtulník, který vodu vypouští ze speciálního vaku. Video Praha 13:34 8. 5. 2018 (Aktualizováno: 14:50 8. 5. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hasiči zasahují u požáru haly v Hostivaři. | Zdroj: Hasiči Praha/Twitter

„Nejsme si jisti, co tam hoří. Měly by to být nějaké sklady, snad by to měly být sklady molitanu,“ řekl Kavka.

„Byl vyhlášen třetí stupeň požárního poplachu. V místě požáru došlo k výbuchu a z důvodu bezpečnosti budou hasiči zasahovat pouze z vnější části pomocí výškové techniky,“ napsali přažští hasiči na twitteru po druhé hodině.

Krátce před tím oznámili, že došlo k propadnutí konstrukce haly a rozloha požářiště se tak zvětšila na 60 krát 150 metrů z původních 20 krát 60 metrů. Na pomoc pražským hasičům přijeli i hasiči z několika podniků.

Kouř z ohně je vidět na kilometry daleko. Hasiči vyzvali občany, aby doma nevětrali a nechodili se dívat na místo události.

Požár jde vidět na kilometry daleko. | Foto: Jan Pokorný | Zdroj: Český rozhlas

Hasiči už dříve vypnuli přívod elektřiny. „Na místě byla zřízena dvě čerpací stanoviště, ale množství vody je nedostačující, takže na místo míří další cisterny,“ napsali na sociální síti.

Na žádost velitele na místo zamířil vrtulník s bambi vakem. Chemici zároveň měří množství škodlivin v ovzduší. Policie kvůli zásahu uzavřela krátce po 13.00 ulice U Továren, U Pekáren a U Branek.

Místo zásahu bylo rozděleno na 3 bojové úseky, hasiči používají celkem 12 C proudů, z toho 4 z výškové techniky a hasební práce probíhají také pomocí vrtulníku s bambi vakem. — Hasiči Praha (@HasiciPraha) May 8, 2018

Videa z místa, která zveřejnili hasiči na twitteru:

Proběhlo hašení z vrtulníku. pic.twitter.com/oVprbKeK4g — Hasiči Praha (@HasiciPraha) May 8, 2018