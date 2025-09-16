Hostivické rybníky řeší možnou nákazu zvířat botulotoxinem. Na výsledky testů se stále čeká
V hostivických rybnících u Prahy se na konci srpna začaly objevovat uhynulé kachny, labutě a ryby. „Manipulovali jsme s deseti kachnami. Z toho byla přes polovinu mrtvá, když jsme je našli,“ řekla pro server iROZHLAS.cz Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky. Na facebooku se pak začaly šířit informace o psech nakažených botulismem. Státní veterinární správa testuje oblast na výskyt botulotoxinu, výsledky na ptačí chřipku jsou negativní.
Radnice Hostivic na svém facebookovém profilu sdílela příspěvek o zákazu vstupu do rybníku Kala do odvolání. „Informovali jsme obyvatele prostřednictvím aplikace Munipolis a facebookového kanálu. Dále jsme se v rámci našich omezených kompetencí snažili situaci řešit s příslušnými orgány, i když nejsme vlastníci dotčeného rybníku. Dnes (ve čtvrtek – pozn. red.) byl do rybníku zakázán vstup,“ sdělila radnice města redakci iROZHLAS.cz.
Zasažený rybník Kala podle města spravuje Rybářství Mariánské lázně a vlastní Rybářství Třeboň, které v návaznosti na situaci dělají každodenní kontroly rybníků. S vlastníkem se vedení Hostivic má setkat do konce září. Podle Kateřiny Landové z Pražské zvířecí záchranky byly v menší míře zasaženy alespoň dva další rybníky: Břevský a Litovický.
Na svém facebooku později Hostivice informovaly o potvrzení výskytu botulotoxinu, tedy jedu, který způsobuje botulismus. Toto onemocnění postihuje nervový systém, způsobuje ochrnutí a může mít až fatální průběh.
Nákaza botulotoxinem je možná i u lidí, ale podle informace, kterou získal iROZHLAS.cz v úterý uplynulého týdne od Hany Štolové z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, takové případy nejsou evidovány. To potvrdila i vedoucí odboru životního prostředí v Hostivicích Lucie Stoklasová.
„Co se týká vodního ptactva, jedná se o počet do 30 jedinců,“ uvedla Stoklasová pro iROZHLAS.cz ve středu. Přesný počet nakažených zvířat se ale zatím nepodařilo jasně zjistit. Stejně tak se čeká na výsledky testů, které by potvrdily otravu právě botulotoxinem.
Vyšetření ještě nebylo
Podle Státní veterinární správy ale budou výsledky potvrzující výskyt jedu až v příštích dnech. „Oni to oznámili jako potvrzené, mají podezření a údajně se měl pan starosta vyjádřit, že je to ze zkušenosti, že už to tam v té lokalitě bylo. Takže předpokládají, že to bude botulotoxin. Je to možné, ale vyšetření na to nebylo,“ informoval tiskový mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček.
Výskyt botulotoxinu nepotvrdila ani Krajská hygienická stanice.
„V současnosti probíhá odběr vzorků uhynulých ryb, ptactva a vzorků vody z rybníků, kde byl zaznamenán úhyn,“ informovala Dana Taclová z Krajské hygienické stanice. „Laboratorně zatím není potvrzeno, že se jednalo o otravu botulotoxinem,“ doplnila Taclová s tím, že celou akci řeší krajská veterinární správa, která výsledky rozborů předá i hygieně.
Podle Hostivic informaci o výskytu botulotoxinu poprvé poskytla už zmíněná Pražská zvířecí záchranka, která z rybníku zachránila několik „přiotrávených kachen“. To, že se jedná právě o botulotoxin, usoudili „na základě příznaků postižených jedinců i na základě úspěšné léčby, kterou nastavili právě na intoxikaci botulotoxinem,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz Stoklasová.
Kateřina Landová z Pražské zvířecí záchranky pro iROZHLAS.cz potvrdila, že úhyny i podezření na otravu botulotoxinem městu okamžitě oznámili. Hostivice podle ní potom o botulotoxinu informovaly občany na základě „toho, jak se zvířata jeví.“
„Podle toho, jak se jeví zvířata, jaká zvířata to postihuje, jaký je charakter rybníku. Všechno to nasvědčuje tady tomu. Samozřejmě nemůžeme vyloučit i nějaké jiné příčiny, ale z naší praxe to – trošičku zkratkovitě, přiznávám – odsuzujeme jako otravu botulotoxinem. Už to děláme nějaký pátek a vypadá to typicky takhle,“ vysvětluje Landová.
„Manipulovali jsme dohromady s deseti kachnami. Z toho byla přes polovinu už mrtvá, když jsme našli,“ řekla Landová v pátek k množství zasažených divokých zvířat. Později se objevily nejasnosti o nákaze domácích mazlíčků.
O nákaze psů botulismem v oblasti Hostivic informovala na svém facebookovém profilu veterinářka Lucia Revúcká z veteriny Vetcentrum. Alexandra Rozborová za Vetcentrum serveru iROZHLAS.cz sdělila, že symptomy u psů botulismu odpovídaly, ale laboratorní výsledky ještě nejsou, takže informaci o výskytu nemoci nemůže potvrdit.
Podle Stoklasové radnice jiné zprávy o nákazách nemá. „Informaci o nákaze domácích mazlíčků jsme zachytili pouze přes sociální sítě,“ uvedla.
Varování od radnice
Radnice doporučila občanům, aby nevstupovali do vody a nepouštěli tam ani své psy. Na místě je navíc zapáskovaný vstup k rybníku. „V případě, že naleznete skomírající či již mrtvé ptactvo či ryby, neprodleně kontaktujte linku Zvíře v nouzi,“ uvedla radnice na svém webu.
V případě výskytu botulotoxinu nebude Státní veterinární správa nijak konat. „Když se potvrdí botulotoxin, tak v tom konat nic nebudeme, ale bude se vědět, že je to botulotoxin,“ řekl Vorlíček. Veterinární správa testovala i přítomnost ptačí chřipky, v pondělí ale Vorlíček potvrdil webu iROZHLAS.cz, že výsledky jsou negativní, informace o výskytu botulotoxinu budou podle něj známé koncem tohoto týdne.
Výskyt botulotoxinu v rybnících je podle radnice zapříčiněn vysokými teplotami a nízkou hladinou vody.