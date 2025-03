Hotel Klínovec se zatím z peněz Unie opravovat nebude. Boží Dar stáhne žádost o dotaci

Hotel Klínovec se v nejbližších letech za peníze z Evropské unie opravovat nebude. Zastupitelé Božího Daru stáhli žádost o dotaci. Nechají jen zpracovat projekt, na který by město mohlo dotaci získat, rozhodli zastupitelé. Památkově chráněný, ale velmi poškozený hotel na vrcholu Klínovce tak bude dál chátrat. Z dotace přitom mohlo město získat víc než 330 milionů korun. Karlovy Vary 22:44 25. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hotel Klínovec patřil kdysi k dominantám Krušných hor | Foto: Zdeněk Trnka | Zdroj: Český rozhlas

Projekt za více než 400 milionů korun byl mezi prioritními projekty Karlovarského kraje v programu Spravedlivá transformace.

Podle starosty Božího Daru Jana Horníka (STAN) ale není možné stihnout včas zpracování projektu na rekonstrukci historické části hotelu a samotnou stavbu. Podmínkou čerpání dotace na rekonstrukci bylo její dokončení do prosince 2027.

Pokud bude program Spravedlivá transformace pokračovat v roce 2028, pak se město s projektem o dotaci na rekonstrukci památkové budovy znovu pokusí, uvedl Horník.

Stále podle něj platí ústní závazek Karlovarského kraje, že projekt zůstane strategickým projektem, i když jej není možné do konce 2027 realizovat. Jestli však bude program znovu vyhlášen v dalším plánovacím období Evropské unie, kdy a za jakých podmínek, není zatím jisté.

Nabízená alternativa

Když začínalo být zřejmé, že Boží Dar nebude schopný stihnout termíny pro zpracování projektu a samotnou stavbu, nabídl Karlovarský kraj městu, že zařadí projekt regenerace hotelu do dalších výzev programu Spravedlivá transformace, ne tedy mezi prioritní projekty aktuálního dotačního programu.

Náklady na projektové práce by měly být do 50 milionů korun. Zastupitelstvo ale žádost o dotaci na projekt podmínilo tím, že dotace bude alespoň 80 procent.

Na Klínovci mělo podle plánů vzniknout 30 až 40 pokojů ve zrekonstruované budově hotelu a zhruba dvakrát tolik v přístavbě, kterou se zavázal vybudovat partner projektu, kterým je společnost Prague Season.

Objekt měl stát na ploše kolem 2000 metrů čtverečních. Náklady projektu byly odhadnuty na 415 milionů korun. Z vlastních zdrojů města nebo jeho partnera mělo jít 83,5 milionu korun a předpokládaná výše dotace měla být 331,9 milionu korun.

Původní plány byly nereálné

Na nereálnost původních plánů Božího Daru poukázal i sousední Jáchymov, v jehož katastru hotel stojí. Přístavba hotelu by byla v rozporu s územním plánem. Podle odborníků ale není provoz hotelu v současné kapacitě 30 až 40 pokojů ekonomicky rentabilní.

Město původně uzavřelo partnerství o rekonstrukci a dostavbě hotelu se Sokolovskou uhelnou, ta ale později z projektu odstoupila.

Na konci loňského roku uzavřelo město dohodu s pražskou společností Prague Season. Její zástupce na zastupitelstvu řekl, že dohoda s městem trvá a firma bude reagovat až na konkrétní podmínky, které při přípravě projektu nastanou.

Varování před zřícením

Jeden z občanů města Rudolf Chlad na zastupitelstvu upozornil na to, že hotel je v tak špatném stavu, že čekat do roku 2028, jestli bude vypsán program Spravedlivá transformace II, může znamenat i to, že budova mezitím spadne. Proto by se měla zvážit i možnost hotel prodat.