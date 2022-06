‚Oči pro pláč a dál nic.‘ Slíbili rekonstrukci hotelu a důchodce obrali o miliony, teď je policie obvinila

Kriminalisté obvinili z podvodu dva muže, kteří stojí za firmou Prago Investment. Ta lidem rozprodala dluhopisy a slibovala rekonstrukci krkonošského hotelu, který jí ale vůbec nepatřil.

Celkem společnost vybrala od desítek lidí a jedné firmy 14,2 milionu korun.

Podle policejního usnesení, do něhož měl Radiožurnál možnost nahlédnout, investovat nikdy nechtěli, jen se snažili vzbudit dojem seriózního projektu. „Vybrané peněžní prostředky použili pro vlastní potřebu,“ jsou přesvědčeni kriminalisté.

Ani jeden z obviněných se k zahájení trestního stíhání nevyjádřil. Marcel Dohnal si aktuálně odpykává trest za jiný trestný čin, Martin Šťáva na zaslané dotazy neodpověděl. Původní zpráva Praha/Krkonoše 5:00 28. června 2022

Vypadalo to jako solidní investiční záměr. Firma Prago Investment slibovala, že opraví krkonošský hotel Hnědý vrch a udělá z něj moderní ubytovací středisko. Lidem rozprodala dluhopisy za miliony a slibovala osmiprocentní úrok.

Jenže nemovitost společnost nevlastnila a už vůbec se ji podle policie nechystala rekonstruovat. „Několik let je to na mrtvém bodě. Peníze jsme nedostali, byli jsme okradeni,“ popsala Radiožurnálu jedna z poškozených. Redakce její celé jméno zná, kvůli strachu o vlastní bezpečnost si však nepřála být jmenována.

Úspory do dluhopisů vložila před pěti lety společně s manželem. „Jsem strašně znechucená, protože jako obyčejný člověk jsem přišla o dost peněz, manžel taky. Nebyly to velké částky, ale pro mě to v té době bylo dost, brala jsem 11 tisíc. Už jsem v důchodu, tak jsme s tím počítali tak nějak na stáří. Je to velké zklamání, oči pro pláč a dál nic,“ zhodnotila neúspěšnou investici. Naštěstí ale podle svých slov investovala i do jiných projektů.

Zato pro Kamilu V. ze severních Čech šlo o úplně první investiční zkušenost. „Byli jsme s manželem v Janských Lázních, kde se zrovna stavěla stezka korunami stromů. Řekli jsme si, že hotel v blízkosti musí vydělávat,“ vysvětlila motivaci k nákupu tří dluhopisů za 300 tisíc korun.

„Zpočátku to šlo o dobře, spláceli úroky, jak měli. A doplatili, když to třeba někdy zahaprovalo. V závěru to ale dopadlo tak, že jsme o peníze přišli. Pak nás oslovila policie a připojili jsme se k hromadnému trestnímu oznámení. Jediná satisfakce, aby aspoň šli sedět, když už nic jiného,“ sdělila.

Podobně jako dvě zmíněné ženy naletěla i jedna firma a dalších 69 lidí, převážně seniorů. Některým bylo v době, kdy do projektu investovali, přes 80 let. Po dvou letech od chvíle, kdy na problém s hotelem investigativní tým Radiožurnálu upozornil, se případ nedávno posunul do další fáze.

„Policejní orgán zahájil dne 11. dubna 2022 trestní stíhání dvou fyzických osob pro jednání, které bylo kvalifikováno jako trestný čin podvodu spáchaného ve spolupachatelství,“ potvrdil Radiožurnálu mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Dohnal a ‚bílý kůň‘

V policejním usnesení o zahájení trestního stíhání, do něhož měl Radiožurnál možnost nahlédnout, stojí, že policie obvinila dvě hlavní postavy firmy – Martina Šťávu a Marcela Dohnala.

„Oba obvinění byli jasně srozuměni s tím, že žádná taková rekonstrukce se konat nebude, a tento podnikatelský záměr tak sloužil pouze k tomu, aby v poškozených klientech vzbudil dojem seriózního investičního záměru, do kterého se následně nebudou bát vložit své investice,“ jsou přesvědčeni kriminalisté.

Peníze poškozených lidí podle nich Šťáva s Dohnalem nevrátili. „Naopak tyto vybrané peněžní prostředky použili pro vlastní potřebu,“ píšou vyšetřovatelé. Celkově podle nich Dohnal se Šťávou vylákali z lidí a firmy 14,2 milionu korun.

I díky telefonním odposlechům se policistům podařilo zjistit, jak měli rozdělené role. Šťáva – opět podle kriminalistů – fungoval jako takzvaný bílý kůň. Díky tomu, že neměl trestní minulost, bylo možné vytvořit „obraz bezproblémové společnosti s jasným investičním záměrem“. Dohnal měl totiž už tehdy problémy se zákonem a aktuálně si odpykává osmiletý trest ve valdické věznici.

Kde je Šťáva?

Stíhaný Šťáva ještě předloni pracoval z vily v pražských Nuslích. Když se tam za ním Radiožurnál vypravil, otevřít přišel kontroverzní podnikatel Vlastislav Římský.

„Ne, nikdy tu nepracoval,“ tvrdil byznysmen, který v minulosti stál za firmou Xena Praha. S tou se stát pře o stovky milionů korun kvůli zakázce na sportovní boty pro vojáky.

Po chvíli ale přiznal, že se Šťávou v jednom domě pracoval: „Dělal tu někdy v roce 2019 nebo 2020.“

Pak dokonce dodal, že byl Šťáva zaměstnaný u firmy Rodinné domy Satalice. Proti té je aktuálně vedené insolvenční řízení a Římský v ní před čtyřmi lety působil jako jednatel.

Vztah se Šťávou nakonec popsal jako pracovní. „Já vím, kdo to je, vždyť tady pracoval, ale že bych s ním měl nějaký vztah, to ne. Neporadím vám, kde ho sehnat,“ řekl.

Firma Prago Investment prodávala dluhopisy a slibovala lidem osmiprocentní úrok. Tvrdila, že jejich peníze investuje do opravy hotelu Hnědý vrch v Krkonoších. | Foto: Vojtěch Srnka | Zdroj: Český rozhlas

Reportéři se tedy vypravili do pražské Hybernské ulice, kde má Šťáva podle obchodního rejstříku trvalé bydliště. U dveří domu byl ale pouze seznam firem a lidí, kteří tam oficiálně sídlí.

„Ten seznam firem už je tady deset let. Ale budeme ho muset odstranit, protože tady neustále zvoní policisté. Třeba toho Marcela Dohnala tady zhruba před rokem hledali,“ řekl Radiožurnálu jeden z nájemníků.

Šťáva nereagoval ani na telefonním čísle. Do vydání článku neodpověděl ani na dotazy, které mu redakce zaslala e-mailem a prostřednictvím SMS. Radiožurnál se ho ptal, proč předloni tvrdil, že „se společnost stala obětí trestného činu“, když je teď sám obviněný.

Do policejního protokolu nicméně uvedl, že se „snaží situaci nějak řešit“.

Firma invalidního důchodce

Šťáva byl od roku 2016 jediným akcionářem firmy Prago Investment. V dubnu 2020 ji ale převzala italská firma Free Cars. Za tou oficiálně stojí invalidní důchodce Jaroslav Š. z Kutné Hory. Telefonní číslo, na němž ho Radiožurnál dříve kontaktoval, bylo ale v současnosti vypnuté.

Redakce tedy oslovila alespoň jeho bratra, který podle svých slov Jaroslava jen občas potká v centru Kutné Hory. „Spojit se s ním dá těžko. Nedávno si změnil telefonní číslo, to jsem zkoušel. Potkávám ho jen ve chvílích, kdy jdu okolo místa, kde přebývá. To se tam zastavím, ale jinak se s ním nespojím,“ sdělil Radiožurnálu Josef Š.

O podnikání svého bratra prý mnoho neví. „Z důvodu jeho zhoršeného zdravotního stavu mu v té době (kdy na něj přepsali firmy – pozn. aut.) mohlo být spoustu věcí jedno. Ale opravdu k tomu nemůžu říct něco bližšího. Ten hotel jsem dokonce ani neznal,“ tvrdí.

„Nemyslím si, že by se Jaroslav dokázal orientovat v nějakých takových věcech,“ uvedl s odkazem na bratrův vážný zdravotní stav. Už v minulosti totiž Radiožurnálu popsal, že jeho bratr „zapomíná, neví, má toho Parkinsona, je to člověk, který je prostě nemocný“.

Hnědý vrch

Skutečným majitelem hotelu Hnědý vrch je pražská firma TBJ, její jednatelka Jana Vondráčková Hrubá nicméně nechtěla věc komentovat. „Poškozuje nás, když jsme s kauzou spojováni,“ napsala Radiožurnálu s tím, že platí její vyjádření z předloňského června.

V tom uvedla, že Prago Investment nemá s firmou TBJ nic společného. „My jsme se s nimi nikdy nepotkali,“ řekla k tomu před dvěma lety.

Dodala, že o celé věci se dozvěděla až při výslechu na policii. Podle ní si zástupci firmy Prago Investment vyhlédli hotel, protože jeho rekonstrukce se v té době skutečně připravovala, a nabídli dluhopisy nezkušeným investorům.

„Cítíme se poškozeni, protože připravujeme rekonstrukci, a určitě nám nepomáhá, když se někde objevuje, že nás někdo použil k tomu, aby z lidí vytáhl peníze.“