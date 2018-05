Konec chátrání Thermalu? Schillerová slibuje rekonstrukci za víc než půl miliardy, bazén se změní ve wellness

„V tuto chvíli je připraven investiční plán, podle něhož by práce měly probíhat od konce roku 2018 do roku 2021 s tím, že nesmí narušit pořádání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech v žádném z uvedených let,“ přiblížila serveru iROZHLAS.cz nový plán na záchranu Thermalu ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO). Stát podle ní plánuje přeměnu bazénu na spa&wellness centrum. Celý hotel chce opravit za 580 milionů, práce by přitom měly být zahájeny ještě letos.

„Počítáme rovněž s rekonstrukcí objektu bazénu hotelu a jeho přeměnou na spa&wellness centrum pro širokou veřejnost,“ dodala.

Podle Ivana Chadimy z představenstva hotelu zmíněný plán ještě není ministerstvem oficiálně schválený. Jeho prioritou by však měla být především oprava dosluhující infrastruktury a technologií hotelu, včetně infrastruktury bazénové. „Datum, kdy začne, nelze určit. Postupujeme podle zákona o veřejných zakázkách a vše, co podnikáme, je předmětem uspořádání veřejných soutěží,“ napsal redakci.

Party, nebo úklid?

Na situaci kolem areálu karlovarského hotelu Thermal v neděli na sociální síti Facebook upozornil architekt Lukáš Mrázik. Část objektu s kavárnou a bazénem je už druhým rokem uzavřená a chátrá. Po loňském incidentu, kdy do míst vnikli vandalové, kteří bazén posprejovali velkým graffiti, má oblast nepřetržitě hlídat ostraha. Také proto byl architekt překvapený, když v nočních hodinách se svým známým okolo areálu procházel a zaslechl hudbu.

„Všimli jsme si, že v zázemí bazénu se svítí a hraje tam hudba. Zvědavost nám nedala a šli jsme se podívat blíž. Byl tam hrozný nepořádek, roztahaná křesla a další sedací nábytek. Přes prodlužovací kabel zapojený počítač a reproduktory, ze kterých hrála hudba. Vevnitř se svítilo, byly tam lahve od alkoholu,“ popsal serveru iROZHLAS.cz svůj zážitek z nedělní noci Lukáš Mrázik. O své svědectví se prostřednictvím fotografií podělil také na sociálních sítích. Na jeho příspěvek poté reagovaly stovky lidí.

Kolem bazénu a kavárny, která patří ke slavnému brutalistnímu hotelu Thermal, muži procházeli okolo druhé hodiny ráno. Přestože však scéna vyvolávala dojem, že zde probíhá večírek, kolemjdoucí v areálu neviděli žádné další lidi ani ostrahu. „Dovnitř jsme se ale neodvážili,“ dodává Mrázik.

Hotel Thermal Rekonstrukce lázeňského hotelu, který je hostitelem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se už několikrát odložila. Původně měla začít hned po skončení festivalu už v roce 2017. Ministerstvo odklad odůvodnilo zákonem o veřejných zakázkách a předpokládalo, že se s opravami začne na začátku roku 2018. Celkové náklady na rekonstrukci hotelu bez bazénu se tehdy odhadovaly na 400 až 450 milionů korun. Teď ministryně financí Schillerová mluví o částce 580 milionů korun, ve které jsou zahrnuty i náklady na rekonstrukci a revitalizaci bazénového komplexu.

Podle Ivana Chadimy, šéfa představenstva firmy Thermal-F, přes kterou stát komplex spravuje, o žádnou nepovolenou party nešlo. „V rámci jarního úklidu pracovníci hotelu prováděli úklid areálu přibližně od 17:35 do doby krátce po setmění. Vynášeli a hromadili věci k vyhození na plochu kolem bazénu za přítomnosti bezpečnostní služby. Měli při úklidu puštěnou hudbu,“ napsal redakci. Na dotazy, proč a zda úklid probíhal ve víkendových nočních hodinách, jak situaci popisuje architekt Mrázik, však do doby vydání tohoto článku neodpověděl.

Podle Lukáše Mrázika na místě žádný pracovník ostrahy nebyl a podoba areálu se příliš nezměnila ani následující den, kdy se na místo šel znovu podívat. „Byl jsem se tam podívat ještě druhý den odpoledne a bylo tam o trochu více uklizeno než předtím, ale pořád skoro vůbec. Ostraha tam stále žádná nebyla.“

Problémy s Thermalem

Stav bazénové části areálu s kavárnou je však dlouhodobě nevyhovující. Loni vyvolalo pobouření například velké graffiti, které se objevilo přímo uvnitř vypuštěného 50metrového bazénu a které na šířku pokrývalo téměř celou jeho stěnu.

„Objekt je střežený bezpečností službou, ovšem v tomto případě zjevně došlo k selhání ostrahy, která za to ponese plnou odpovědnost a graffiti odstraní na vlastní náklady,“ řekl tehdy serveru iROZHLAS.cz Adam Vojtěch (za ANO), který v představenstvu hotelu Thermal působil. (V současnosti je ministrem zdravotnictví v demisi, pozn. red.)

Představy o budoucnosti celého komplexu hotelu Thermal se na ministerstvu financí v průběhu let měnily. Problematickou součástí těchto představ byl přitom obvykle právě chátrající bazén. Bývalý šéf resortu a současný premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) ho chtěl před třemi lety prodat. Nakonec však z koupi pro nedostatek zájemců sešlo. Následně se začalo uvažovat o rekonstrukci hotelu asi za 400 milionů, její součástí by však nebyla oprava bazénové části.

Machoninovi: stát zanedbává povinnosti

Chátrání komplexu dlouhodobě kritizují vnoučata architektů Machoninových, kteří jsou autory Thermalu. „V březnu letošního roku se objevilo vyjádření představenstva o vstupu soukromého investora do provozování bazénové části a s tím souvisejících úprav. Tento záměr nebyl nikým oficiálně prezentován, a tak nemohl být ani schválen architektkou Machoninovou, majitelkou autorských práv,“ sdělila redakci Marie Kordovská, vnučka architektky Věry Machoninové. Spolu s bratrem Janem založila iniciativu Respekt Madam, která na nakládání s dílem jejich prarodičů upozorňuje.

„Domnívám se, že představenstvo hotelu Thermal dlouhodobě zanedbává svoje zákonné povinnosti a je tedy dle mého názoru nekompetentní hotel vést,“ doplnila.

Pořadatelé KVIFF nemají obavy

Stav Thermalu sledují i pořadatelé Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary (KVIFF), pro ten je hotel tradičním centrem dění. Ve Velkém kinosálu Thermalu se například koná slavnostní zahájení i zakončení známého festivalu.

„Veříme, že stav objektu, který je pro potřeby festivalu každoročně upravován, nemá a nebude mít na jméno festivalu vliv,“ napsala serveru iROZHLAS.cz mluvčí festivalu Uljana Donátová.

Podle ní je festival s vedením hotelu Thermal celoročně v kontaktu. „Rekonstrukce byla vždy plánována tak, aby nezasáhla do průběhu konkrétního ročníku festivalu,“ doplnila.

,Vřed v centru města‘

Situaci se podle primátora Karlových Varů Petra Kulhánka (KOA) snaží řešit i město, které o stavu bazénové části Thermalu jedná s ministerstvem financí i s představenstvem hotelu.

„Thermal je vředem v centru města, je to nezabezpečený brownfield (zanedbaný pozemek, pozn. red.). To znamená, že ohrožuje životy a zdraví nejen těch, kteří se tam pohybují, ale hlavně může být i velmi výrazným problémem při naší kandidatuře na seznam světového dědictví UNESCO,“ sdělil serveru iROZHLAS.cz primátor.

Podle něj jde zároveň o největší problém lázeňského města. „Každé jaro máme velké diskuzní fórum s občany, kde se definuje deset nejvýraznějších problémů města. V letošním roce suverénně nejvíce hlasů získal právě bazénový komplex Thermalu a jeho neutěšená situace,“ dodal.

Vildumetzová: Schillerové věřím

Podle hejtmanky Karlovarského kraje Jany Vildumetzové (ANO) nesou hlavní odpovědnost za stav brutalistní stavby členové představenstva, kteří by zároveň měli veřejnost o svých krocích lépe informovat. „Občany Karlových Varů, ale i celého kraje a návštěvníky města velmi zajímá osud bazénu i budovy hotelu a já se osobně domnívám, že je těch informací velmi málo. Samozřejmě, že vedení společnosti podniká jednotlivé kroky, ale mělo by s nimi veřejnost seznamovat průběžně a zamezit tak zbytečné kritice, že se neděje vůbec nic,“ sdělila pro iROZHLAS.cz s tím, že ji velmi pomalé změny k lepšímu mrzí.

„Hotel je navíc v srdci kraje a vždy fungoval jako centrum cestovního ruchu. Věřím ovšem paní ministryni financí Aleně Schillerové, se kterou jsme o věci už společně mluvily, že dokáže přijít s řešením, které by pomohlo situaci hotelu a bazénu v co nejkratší době změnit,“ doplnila Vildumetzová.